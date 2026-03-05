«Odio al Tottenham»: la leyenda del Chelsea John Terry explica por qué desprecia a los aficionados del Spurs por lo que le hicieron cuando era niño

«Odio al Tottenham. Está muy claro», afirmó Terry durante la sincera conversación. «Cuando llevas tanto tiempo en un club, se convierte en parte de ti».

El exdefensa explicó que su animadversión hacia el equipo del norte de Londres se remonta a sus primeros días en Stamford Bridge. «Yo era solo un niño y los aficionados del Spurs gritaban y lanzaban objetos. Eso se me quedó grabado», recordó. Para Terry, esas experiencias formativas contribuyeron a forjar una rivalidad que definió gran parte de su carrera como jugador.

También señaló el dominio del Chelsea en los enfrentamientos durante su etapa en el club. «Durante nuestra época, nunca perdimos un partido en casa contra los Spurs», señaló con orgullo. «Incluso ahora me odian tanto como yo los odio a ellos, y eso está bien».