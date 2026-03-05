Getty Images
«Odio al Tottenham»: la leyenda del Chelsea John Terry explica por qué desprecia a los aficionados del Spurs por lo que le hicieron cuando era niño
Un veredicto contundente sobre el Tottenham
En el primer episodio de Big Pete, una nueva serie de entrevistas en YouTube presentada por Cech, otro icono del Chelsea, Terry ofreció una reflexión sin tapujos sobre uno de los derbis más reñidos del fútbol inglés. El ex capitán de los Blues dejó claro que sus sentimientos hacia el Tottenham siguen siendo tan fuertes como siempre, incluso años después de colgar las botas.
Las emociones del día del derbi que nunca se desvanecen
«Odio al Tottenham. Está muy claro», afirmó Terry durante la sincera conversación. «Cuando llevas tanto tiempo en un club, se convierte en parte de ti».
El exdefensa explicó que su animadversión hacia el equipo del norte de Londres se remonta a sus primeros días en Stamford Bridge. «Yo era solo un niño y los aficionados del Spurs gritaban y lanzaban objetos. Eso se me quedó grabado», recordó. Para Terry, esas experiencias formativas contribuyeron a forjar una rivalidad que definió gran parte de su carrera como jugador.
También señaló el dominio del Chelsea en los enfrentamientos durante su etapa en el club. «Durante nuestra época, nunca perdimos un partido en casa contra los Spurs», señaló con orgullo. «Incluso ahora me odian tanto como yo los odio a ellos, y eso está bien».
Familia dividida: conexiones con el West Ham
El episodio también reveló una dimensión más personal de la carrera de Terry, especialmente cuando habló de la afición futbolística de su familia. A pesar de haberse convertido en sinónimo del éxito moderno del Chelsea, gran parte de su familia apoyaba al West Ham United.
«Toda mi familia es aficionada del West Ham: mi padre, mis tíos», dijo Terry. Incluso recordó haber marcado un gol contra los Hammers y haber visto a sus familiares en la grada visitante. «Cuando marqué contra ellos, pude ver a mi padre y a mis tíos... ¡y me estaban insultando!», añadió con una sonrisa, destacando la tensión única que el fútbol puede generar en los lazos familiares.
Recordando los récords batidos por Mourinho
Más allá de las rivalidades, Terry reflexionó sobre el histórico triunfo del Chelsea en la Premier League 2004-05 bajo la dirección de Mourinho. Esa temporada, los Blues establecieron unos estándares defensivos que siguen siendo los mejores en la historia del fútbol inglés, incluyendo la extraordinaria cifra de 24 partidos sin encajar goles.
Terry habló de la mentalidad inculcada por Mourinho y de la cultura dentro del vestuario que impulsó a uno de los mejores equipos que ha visto la liga. «El ritmo de los entrenamientos era muy bueno, al igual que la intensidad», afirmó. «Hubo un gran cambio de mentalidad. Nadie influyó en el campo de entrenamiento como él. Fue, con diferencia, el mejor entrenador con el que he trabajado».
