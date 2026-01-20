Obed Vargas podría dar el gran salto a Europa la próxima semana

A nivel internacional, Vargas se encuentra actualmente con la selección mexicana, preparándose para los amistosos contra Panamá y Bolivia, partidos que representan una oportunidad clave para seguir impresionando al técnico Javier Aguirre. Con apenas dos apariciones con el equipo mayor, un eventual traslado a Europa podría ser decisivo para fortalecer su candidatura y asegurar un lugar en la lista final de México para la Copa del Mundo 2026, un objetivo que sigue guiando cada decisión importante en su joven carrera.