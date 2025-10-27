Getty Images Sport
Nuno Mendes seguirá en el PSG y descarta interés del Manchester United
El internacional portugués brilla en el PSG
Mendes, actualmente considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, se destacó la temporada pasada tanto con el PSG como con la selección portuguesa. Aunque aún no se ha consolidado como una pieza clave en su selección a pesar de haber levantado la Liga de Naciones este año, su papel en el éxito del PSG en la Champions League y en la conquista de todos los títulos nacionales fue fundamental.
En una reciente entrevista con Ouest France, Mendes reveló que sus representantes mantenían contacto frecuente con el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, y que su intención era quedarse para ayudar al PSG a alcanzar la cima. Esto deja claro que, aunque era un objetivo codiciado por el Manchester United, nunca tuvo la intención de unirse a ellos.
- Getty Images Sport
Nuno Mendes reitera compromiso con el PSG
Mendes amplió su contrato con el PSG la temporada pasada, firmando cuatro años más con el club. Al hablar sobre posibles intereses de otros equipos, declaró: “No. Mi agente habló mucho con el presidente. Siempre quise seguir aquí, para llevar al PSG al nivel más alto. Era un deseo mutuo. Es un placer jugar aquí.”
El lateral de 24 años siempre ha sido reconocido por su capacidad ofensiva, aunque en ocasiones tenía dificultades defensivas. Explicó cómo Luis Enrique, el técnico del PSG, lo ayudó a mejorar en ese aspecto: “Al principio no era muy fuerte en defensa. Sabía atacar rápido. Luis Enrique se dio cuenta de eso y me ayudó mucho en defensa. Hoy en día soy bueno en ambos lados. Trato de equilibrar los ataques y descansar cuando es necesario. El entrenador hizo un gran trabajo, y no solo conmigo. La versatilidad es algo que Luis Enrique nos inculcó y que mantendremos de por vida, incluso si él se va o nosotros nos vamos.”
Mendes añadió: “También depende de mí saber qué puedo mejorar, pero él me enseñó mucho. Antes, en la defensa uno a uno, me costaba porque solo pensaba en atacar. Pero él me dijo: ‘Tienes que defender mejor y luego te daré libertad para atacar.’”
Reinventado como lateral izquierdo
Cuando era niño, Mendes destacaba por su capacidad ofensiva. Empezó como extremo izquierdo en fútbol 7 y, al pasar a equipos de 11, fue ubicado como lateral izquierdo. Aunque no fue su elección, hoy disfruta plenamente de su rol.
“No fui yo quien lo eligió, simplemente pasó… Pero ahora me siento cómodo como lateral, defendiendo y atacando. Estoy saliendo de mi zona de confort”, dijo. “Tengo mucho que aprender, pero en este momento no puedo decir que tenga defectos o que esté haciendo algo mal. Siempre intento dar lo mejor y rendir a un alto nivel para ayudar al equipo. No me concentro en mis fallos. Me considero un buen lateral; no me gusta decir que soy el mejor. Eso se demuestra en el campo, y siempre trato de hacerlo.”
- Getty Images Sport
¿Qué le espera a Nuno Mendes?
Una temporada estelar 2024-25 ha elevado las expectativas en el PSG y entre sus aficionados. Mendes se ha consolidado como el hombre de confianza de Luis Enrique en el lateral izquierdo.
Tras la impresionante victoria por 7-2 ante el Bayer Leverkusen en la Champions League y el triunfo 3-0 sobre el Brest en la Ligue 1, los próximos compromisos del PSG incluyen un viaje a Lorient el miércoles y un partido en casa contra el Niza el sábado.
Como líderes de la liga y del torneo continental, el desafío más exigente para el PSG llegará el 4 de noviembre contra el Bayern de Múnich. El Bayern, que ha igualado el récord histórico del Milan de la temporada 1992-93 con 13 victorias consecutivas al inicio de la temporada, comparte los mismos puntos que el PSG en la Champions, prometiendo un encuentro que mantendrá a los aficionados al borde del asiento.
Anuncios