Nuno Mendes seguirá en el PSG y descarta interés del Manchester United

Mendes amplió su contrato con el PSG la temporada pasada, firmando cuatro años más con el club. Al hablar sobre posibles intereses de otros equipos, declaró: “No. Mi agente habló mucho con el presidente. Siempre quise seguir aquí, para llevar al PSG al nivel más alto. Era un deseo mutuo. Es un placer jugar aquí.”

El lateral de 24 años siempre ha sido reconocido por su capacidad ofensiva, aunque en ocasiones tenía dificultades defensivas. Explicó cómo Luis Enrique, el técnico del PSG, lo ayudó a mejorar en ese aspecto: “Al principio no era muy fuerte en defensa. Sabía atacar rápido. Luis Enrique se dio cuenta de eso y me ayudó mucho en defensa. Hoy en día soy bueno en ambos lados. Trato de equilibrar los ataques y descansar cuando es necesario. El entrenador hizo un gran trabajo, y no solo conmigo. La versatilidad es algo que Luis Enrique nos inculcó y que mantendremos de por vida, incluso si él se va o nosotros nos vamos.”

Mendes añadió: “También depende de mí saber qué puedo mejorar, pero él me enseñó mucho. Antes, en la defensa uno a uno, me costaba porque solo pensaba en atacar. Pero él me dijo: ‘Tienes que defender mejor y luego te daré libertad para atacar.’”