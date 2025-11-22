'Nunca había visto esto antes': Max Dowman recibe el visto bueno del ex-niño prodigio del Arsenal y ex entrenador del equipo juvenil Jack Wilshere después de romper récords de los Gunners

Wilshere le dijo The Mirror: "Es difícil porque no quiero ser el tipo que dice: 'él será esto o aquello.' Pero cada desafío que ha tenido hasta ahora, recuerdo haberlo jugado para los sub-18 y él tenía 13 y estábamos jugando contra Southampton, una buena academia. Estábamos 2-0 arriba y recuerdo haberle dicho a mi asistente: 'Vamos a poner a Max en el campo.' Me paré junto a él y ya era más alto que yo. Recuerdo haberle dicho: 'Max, recuerda que estás jugando contra jugadores que son cinco años mayores que tú, lo cual está bien, pero no te pongas en duelos, simplemente pásala y toma uno o dos toques.' Entró y lo primero que hizo, corrió alrededor de tres jugadores, la centró y marcamos. Miré a mi asistente y nunca había visto esto antes.

"Pero lo más importante con Max es que es un buen chico. Tiene una buena familia. Tiene una madre que es increíble, un padre que haría cualquier cosa por él y quiere lo mejor para su hijo. Fue solo hace seis o siete semanas antes de estar aquí, fui a ver un partido de la Liga de Campeones Sub 19 del Arsenal y Max estaba jugando. Su padre se iba después y me pidió si podía llevarlo a casa. Lo llevé a casa y es difícil recordar que solo tiene 15 años, estaba tratando de jugar al Uno conmigo y estoy tan feliz por él porque es un buen chico. La gente dice: '¿Es mejor que tú?' Es mejor que yo. Pero lo que sí veo en similitudes es su amor por el juego. Trabajé con algunos chicos que ni siquiera veían partidos pero a él le encanta. Ama al Arsenal, le encanta jugar para el Arsenal."