"¡Nunca había visto algo así!" - La salida de Lamine Yamal de la selección española provoca una reacción confusa del entrenador Luis de la Fuente mientras el Barcelona sorprende a la Federación Española de Fútbol
Yamal liberado de la selección de España
Yamal fue liberado de la selección de España para los próximos partidos de clasificación al Mundial contra Georgia y Turquía, lo que ha dejado a la federación española de fútbol (RFEF) "sorprendida". La federación publicó un comunicado oficial sobre el mismo el martes.
El comunicado decía: “Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y consternación al enterarse a las 1:47 p.m. del lunes, 10 de noviembre, día en que comenzaba la concentración oficial con la selección nacional, de que el jugador Lamine Yamal se había sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar su malestar púbico esa misma mañana. Este procedimiento se realizó sin notificación previa al personal médico de la selección nacional, que solo se enteró de los detalles a través de un informe recibido a las 10:40 p.m. de la noche anterior, el cual indicaba una recomendación médica de reposo durante 7-10 días. Dada esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al atleta de la convocatoria actual. Confiamos en que se recupere bien y le deseamos una pronta y completa recuperación.”
De la Fuente impactado tras enterarse de la actividad médica de Yamal
El último episodio seguramente reavivará la disputa entre la RFEF y el Barcelona. En una entrevista con RNE Deportes el martes, De la Fuente expresó sus pensamientos sobre la retirada de Yamal de la selección española. “Hay procedimientos que ocurren fuera del control de la Federación", dijo. "Eso es lo que pasa, tenemos que aceptarlo. Nunca he experimentado una situación como esta antes. No creo que sea muy normal. Nos ha sorprendido a todos. No tienes noticias, no sabes ningún detalle, y además, es un problema de salud, así que te quedas sorprendido.”
La semana pasada, el seleccionador español tomó una postura firme sobre su decisión de convocar a Yamal, pareciendo criticar al entrenador del Barcelona, Hansi Flick. La pareja ha estado enfrascada en una guerra de palabras desde septiembre, cuando Flick acusó a De la Fuente y a la RFEF de “no cuidar” de Yamal y otros jugadores después de que el adolescente sufriera un golpe mientras estaba en deberes internacionales.
"Creo que la respuesta es obvia. Vi su último partido, y creo que está en perfectas condiciones", declaró De la Fuente en una conferencia de prensa. "Su entrenador dijo que estaba listo para jugar. Está volviendo a ser el jugador que siempre ha sido, y lo celebramos. Se quedará con nosotros mientras lo consideremos apropiado.
"Viendo el partido el otro día, Lamine está en condiciones de jugar. Tenemos dos partidos muy importantes y necesitamos alinear a nuestros mejores jugadores. Tenemos dos partidos muy importantes para calificar para el Mundial, las apuestas son enormes y queremos a los mejores jugadores con nosotros."
No hay 'tensión' entre Flick y De la Fuente
El domingo, el presidente de la RFEF, Rafael Louzan, reveló que aunque hubo pequeños desacuerdos entre el equipo nacional y el Barcelona, nunca hubo preocupaciones de que el asunto se intensificara. Afirmó que "Luis de la Fuente tiene una muy buena relación con todos," mientras admitía que Flick "quiere a sus jugadores en perfectas condiciones." Concluyó afirmando que los intercambios verbales entre Flick y De la Fuente no eran más que "pequeños desacuerdos que no escalarían porque, desde nuestro punto de vista, no había tensión."
Barcelona cauteloso con los problemas de condición física de Yamal
Según el periodista Fernando Polo, el Barcelona está explorando varias opciones de tratamiento para manejar la pubalgia de Yamal, una lesión crónica en la ingle que puede causar molestias persistentes, con la terapia de radiofrecuencia realizada al joven el lunes que, según se informa, enfadó a la RFEF.
El tratamiento implica entregar una corriente eléctrica controlada a través de agujas finas, guiadas por radiografías o imágenes de ultrasonido, para apuntar y suprimir las señales nerviosas que causan dolor. El procedimiento mínimamente invasivo no suele requerir hospitalización.
Salvo contratiempos adicionales, es probable que Yamal esté en forma y disponible para el enfrentamiento contra el Athletic Club el 22 de noviembre.