«Nunca deja de sorprendernos»: Berterame destaca la maestría de Suárez en el Inter Miami

Berterame llega procedente de los Rayados como un goleador contrastado y uno de los favoritos de la afición, pero en el sur de Florida se une a un vestuario repleto de iconos mundiales y líderes consolidados. El reto, admite, es demostrar que está a la altura.

«Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez son jugadores de gran talla que te elevan colectiva e individualmente», dijo Berterame el sábado. «Y especialmente Suárez, ya que juego junto a él como número 9. Voy a aprovechar eso al máximo».