Amorim fue relevado de sus funciones en el United tras el empate 1-1 con el Leeds el mes pasado. El entrenador del equipo sub-18, Darren Fletcher, tomó el relevo en el empate 2-2 con el Burnley y en la derrota por 2-1 en la tercera ronda de la FA Cup ante el Brighton, antes de que Carrick fuera confirmado como entrenador del United hasta el final de la temporada.

Y Carrick ha supervisado una gran mejora en el rendimiento tras su regreso al banquillo de Old Trafford. El United permanece invicto en los seis partidos disputados bajo la dirección del técnico del Boro, con cinco victorias y un empate, incluyendo victorias sobre el Manchester City y el Arsenal.

Maguire también ha vuelto a la titularidad tras haber tenido pocos minutos con Amorim. El exjugador del Hull City y del Leicester ha sido titular en los seis partidos con Carrick, jugando los 90 minutos en cinco de ellos, y está rindiendo a un gran nivel con el técnico de 44 años.

A Carrick le preguntaron por Maguire y su futuro antes del partido del United contra el Crystal Palace el domingo, y el exjugador admitió que «aún hay mucho más por venir» del imponente central.