¡Nueve heridos! Tiroteo cerca de la sede inglesa del Mundial

Según ambos periódicos, citando al Departamento de Policía de Kansas City, los sospechosos aún no han sido detenidos. El incidente ocurrió a unos siete kilómetros del Swope Soccer Village, donde se alojará la selección inglesa de Thomas Tuchel. El equipo sigue en Florida; el sábado venció 1-0 a Nueva Zelanda en Tampa.

El miércoles enfrentará a Costa Rica en Orlando antes de viajar a Kansas City. Debutará en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México el 17 de junio contra Croacia.

Por su céntrica ubicación en EE. UU., Kansas City es sede popular: también Argentina, Argelia y Países Bajos instalarán allí su cuartel general.