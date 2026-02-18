Getty Images Sport
«¡Nos lo merecemos!» - Mikel Arteta admite que el Arsenal «pagó el precio» por su descuido en la sorprendente derrota ante los Wolves
El Arsenal desperdicia una ventaja de dos goles en el tiempo añadido.
Bukayo Saka puso fin a una racha de 15 partidos sin marcar al anotar pronto en Molineux, rematando de cabeza un centro de Declan Rice tras ser alineado en la posición de número 10. Piero Hincapie marcó entonces su primer gol con el club desde su fichaje en verano procedente del Bayer Leverkusen al comienzo de la segunda parte, cuando el Arsenal parecía encaminarse hacia los tres puntos, pero los Wolves tenían otros planes.
Hugo Bueno recortó distancias para los locales a la hora de juego, y los Gunners pagaron caro su flojo rendimiento en la segunda parte cuando un gol en propia puerta de Riccardo Calafiori en el cuarto minuto del tiempo añadido permitió a los Wolves empatar el partido.
Arteta: El Arsenal «mereció» el empate.
En declaraciones a Sky Sports tras el partido, Arteta dijo: «Es muy difícil de aceptar. En la segunda parte no jugamos como debíamos y como se requiere para ganar un partido de la Premier League. Es mejor no juzgarlo, todos estamos demasiado emocionados. Hay que aceptar el golpe porque nos lo merecemos.
«Cuando estamos emocionados, es muy fácil decir cosas que pueden perjudicar al equipo. Todos queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Hay que pasar por momentos difíciles. Hoy, en el último minuto, hemos pagado el precio. Tenemos que hacer las cosas básicas mucho mejor de lo que las hemos hecho.
Hoy tenemos que aceptarlo. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos porque no ha sido suficiente. En la liga, la realidad es que no hemos sido constantes en los últimos meses. Hay que levantarse. Cuando tienes un momento de dificultad, tenemos que demostrar lo mucho que lo queremos y lo buenos que somos. Tenemos que levantarnos».
Saka afirma que el vestuario está «muy decaído».
Saka también se presentó ante las cámaras de Sky Sports y le preguntaron cómo estaba el ambiente en el vestuario del Arsenal tras su derrota en los últimos minutos. Él respondió: «Sí, está muy decaído. Muy decepcionados con el resultado y, sobre todo, con la forma en que jugamos en la segunda parte. Muy lejos del nivel que hemos marcado esta temporada.
Es hora de que reflexionemos sobre las últimas actuaciones y solucionemos los problemas de inmediato, para poder volver a ganar partidos, encadenar una racha y recuperar el impulso, porque ahora mismo lo hemos perdido un poco.
Creo que tenemos que volver a nuestro nivel. Si hacemos bien lo básico, tenemos calidad más que suficiente en este equipo para ganar partidos, especialmente en los que hemos perdido puntos recientemente. Tenemos que solucionar eso y en eso estamos centrados ahora mismo».
¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
El próximo compromiso del Arsenal es un desplazamiento al campo del Tottenham Hotspur, su rival en el derbi del norte de Londres, el domingo. Los Spurs cuentan con un nuevo entrenador tras despedir a Thomas Frank y sustituirlo por Igor Tudor con un contrato hasta final de temporada.
