'No tiene alma ni esencia para el Real Madrid' - exjugador arremete contra Lamine Yamal tras su comportamiento en El Clásico

Hubo un tenso enfrentamiento entre Lamine Yamal y varios jugadores del Real Madrid durante el reciente Clásico, tras los comentarios polémicos que el joven prodigio del Barcelona había hecho antes del partido. En una transmisión de la Kings League en Twitch, Yamal acusó al Madrid de “robar y quejarse” de los árbitros, lo que provocó el enojo en la plantilla merengue.

Después de la victoria del Madrid por 2-0, varios futbolistas confrontaron al extremo azulgrana, quien supuestamente se burló de ellos al abandonar el campo. En redes sociales, Jude Bellingham publicó una foto celebrando acompañada del mensaje: “Hablar es barato. ¡¡¡HALA MADRID SIEMPRE!!!”

En otra publicación viral de Instagram, Yamal respondió con un desafiante: “NOS VEMOS EN LA PUERTA DEL TÚNEL.” El internacional español Dani Carvajal también tuvo un cruce con el joven durante el incidente, aunque el seleccionador de La Roja restó importancia al episodio posteriormente.