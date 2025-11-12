Getty Images Sport
'No tengo un Plan B' - Andreas Christensen busca renovar con el Barcelona pese a no conocer si habrá oferta de extensión
Christensen ya no es importante para Hansi Flick
Christensen había recuperado la confianza del técnico Hansi Flick hacia la temporada 2024-25, tras haber pasado gran parte de la campaña anterior al margen por una lesión en el tendón de Aquiles y problemas musculares. El defensa central disputó solo seis partidos, todos hacia el final de la temporada, con dos de ellos como titular, y su regreso fue recibido con entusiasmo.
Antes del inicio de la presente temporada, el Barcelona vendió a Iñigo Martínez, uno de los defensores más destacados del curso anterior, al club saudí Al-Nassr. El exjugador del Athletic Club reconoció que ya no podía rendir al más alto nivel en España.
A pesar de abrirse una plaza junto a Pau Cubarsí, Christensen aún no ha asegurado un lugar como titular. Aunque ha participado en 10 partidos de todas las competiciones, ha acumulado apenas 342 minutos en el campo. Solo ha formado parte del once inicial en tres ocasiones, considerando que estuvo dos semanas fuera de acción el mes pasado debido a una lesión en la pantorrilla.
No hay renovación a la vista para Christensen
Todos los indicios apuntan a que los actuales campeones de LaLiga podrían optar por no ofrecer un nuevo contrato al defensor de 29 años, especialmente si Hansi Flick no le da muchos minutos entre ahora y el final de la temporada. Diversos informes señalan que el Barcelona no tiene intención de mantener a Christensen en la plantilla más allá del próximo verano, pese al deseo del jugador de continuar en Cataluña.
El mes pasado, el director deportivo del club, Deco, evitó dar declaraciones definitivas sobre el futuro del danés, aunque dejó entrever que una renovación aún es posible. "Estamos llevando a Andreas paso a paso. Tuvo un primer año espectacular. Luego, las lesiones lo han afectado bastante," declaró a Mundo Deportivo. "Veremos cómo le va esta temporada y hablaremos. Es un gran jugador. Tampoco tenemos que renovar a todos los jugadores en octubre."
Christensen no tiene 'Plan B' ante la incertidumbre contractual
Hablando con Tipsbladet, Christensen reconoció que el Barcelona aún no se había puesto en contacto con él respecto a una extensión de contrato. Al ser preguntado si eso le molestaba, respondió: "No, realmente no. No lo creo. Pienso que estamos en una buena situación y, en realidad, no hay nada que pueda cambiar lo que hago en mi vida cotidiana. Por supuesto, uno quiere tenerlo resuelto y saber qué está pasando, pero no es algo que altere nuestro estado de ánimo durante los días, ni algo de lo que hablemos constantemente."
Agregó: "Por supuesto que tenemos deseos, todos los tenemos, pero no es algo en lo que piense a diario. Trato de hacer lo que puedo en el campo, y espero que eso sea suficiente para que me quede allí."
Christensen también indicó que su agente seguirá involucrado en las decisiones futuras: "Si hay algo que necesita hacerse, él, por supuesto, lo hará. Me gustaría saber qué está pasando, pero prefiero enfocarme en lo que puedo hacer, que es rendir en el campo."
Al preguntarle si sabía qué decisión tomaría el Barça, afirmó: "Oh, no, no tengo ni idea. Aún no. Simplemente elijo concentrarme en ser parte del equipo y jugar tanto como pueda. Espero que así sea como termine, pero tendré que tomarlo como venga, ahora mismo."
Sobre la posibilidad de explorar otras ligas como agente libre el próximo verano, Christensen fue contundente: "En absoluto. Sin plan B."
¿Christensen regresará a Dinamarca?
El exdefensor del Chelsea, en la misma entrevista, también fue consultado sobre la posibilidad de un regreso al Brøndby en Dinamarca. Christensen respondió:
"En un mundo ideal, me gustaría terminar mi carrera en Brøndby, pero también depende del momento de la vida en que me encuentre y de lo que esté haciendo mi familia. Siento que todavía tengo mucho que ofrecer; tengo 29 años y aún puedo competir."
Agregó: "A esa edad, depende mucho de la situación, así que es difícil afirmarlo. Repito, en un mundo ideal me gustaría que sucediera, pero si no ocurre, no estaré enojado ni triste. Depende de la situación de mi familia y de mi rendimiento como jugador."
