"No tengo dudas de que sucederá" - Lionel Messi sigue siendo "totalmente capaz" de liderar a Argentina en el Mundial 2026, insiste Javier Zanetti
Messi busca más gloria internacional
Messi coronó su increíble carrera con gloria en Qatar cuando Argentina ganó la Copa del Mundo 2022. Ahora, sin embargo, está considerando la posibilidad de jugar su último torneo internacional, en 2026. Actualmente jugando su fútbol de clubes en la MLS con el Inter de Miami, Messi continúa ganando partidos con su habilidad increíble, y su ex compañero de equipo en Argentina, Zanetti, insiste en que no tiene absolutamente ninguna duda de que el ex estrella del Barcelona puede llevar a su país a la gloria una vez más.
- Getty
Zanetti tiene plena fe
Zanetti dijo a FourFourTwo: “Eso tiene que ser su decisión, pero creo que sí. Faltan solo unos meses, y creo que él también quiere representar a su país nuevamente. No tengo dudas de que sucederá.”
Él también ha desestimado las preocupaciones de que Messi pueda ser demasiado mayor, añadiendo: “No estoy de acuerdo con eso. Messi es totalmente capaz de seguir siendo un líder. Es inteligente, sabe mejor que nadie interpretar lo que el equipo necesita, y está rodeado de grandes jugadores en el equipo nacional. Estoy convencido de que con él, Argentina será un gran contendiente de nuevo en la próxima Copa del Mundo.”
Zanetti continuó, cuando se le preguntó si Messi podría decidir jugar más allá de la Copa del Mundo: “No sé si eso se puede ver a corto plazo, pero creo que ha llegado el momento para que Messi disfrute del fútbol. Lo más importante ahora es que disfrute de lo que hace. La Copa del Mundo seguramente será un terreno de prueba importante para ver cómo se siente, y luego decidirá, con calma, si continuar.”
Messi apunta al torneo
Hablando con ESPN a principios de diciembre, Messi mantuvo sus cartas cerca de su pecho cuando se le preguntó sobre jugar en el torneo de 2026.
Dijo: "Espero poder estar allí. He dicho antes que me encantaría estar allí. En el peor de los casos, estaré ahí viéndolo en vivo, pero será especial. El Mundial es especial para todos, para cualquier país - especialmente para nosotros, porque lo vivimos de una manera completamente diferente."
Añadió: "La verdad es que tenemos jugadores extraordinarios, y se ha demostrado durante años - especialmente el deseo y la emoción desde que [Lionel] Scaloni asumió. La mentalidad que todos tienen. Es un equipo lleno de ganadores, con mentes fuertes, que quieren ganar más, y eso es contagioso. Se ve en los entrenamientos, en los partidos. Ves cómo entrenan y lo dan todo.
"Somos un grupo increíble que se lleva muy bien, pero en partidos de entrenamiento o ciertos ejercicios, si tienen que ir fuerte, van fuerte. Todos dan su máximo, y esa es una gran fortaleza de este grupo y de esta selección nacional. Scaloni y su equipo construyeron todo esto. El ambiente del día a día proviene de ellos.
"Nuevos jugadores siguen apareciendo; además de los que ya están allí, siguen llegando nuevas caras. Cuando un grupo es así, es más fácil para los nuevos integrarse. Argentina debe aprovechar este momento. Salir de ganar la Copa del Mundo te da confianza y alivio para preparar las competencias de manera diferente."
- (C)Getty Images
¿Qué viene después?
Messi cumplirá 39 años durante la Copa del Mundo de 2026. Su equipo se enfrentará a España el 27 de marzo en la Finalissima, antes de enfrentarse a Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J del Mundial. Su primer partido en el torneo será el 17 de junio, siete días antes del cumpleaños de Messi. ¿Podría haber un mejor regalo que levantar el trofeo por segunda vez?