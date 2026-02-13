«No se trata solo de mí»: Michael Carrick reacciona tras ganar el premio al mejor entrenador del mes tras disfrutar de un comienzo de ensueño como entrenador interino del Manchester United

Uno de los aspectos más impresionantes del reinado de Carrick ha sido la rapidez con la que los jugadores han adoptado sus métodos. La transición de una filosofía de entrenamiento a otra a mitad de temporada rara vez es fluida, pero el United se ha mostrado muy coherente bajo su mando, además de sumar victorias contra el Fulham y el Tottenham.

«Los chicos lo han hecho muy bien», continuó Carrick. «No es fácil adaptarse a los cambios y ponerse en marcha, y el hecho de que hayan rendido como lo han hecho en diferentes tipos de partidos ha sido probablemente lo más satisfactorio.

Obviamente, los dos primeros partidos, en cierto modo, se dan por sí solos debido a la emoción y al entusiasmo de todos, pero los partidos posteriores han sido, para mí, igual de buenos para ver la reacción de los chicos y la calidad del juego.

«Afrontación esos partidos fue todo un reto y, tres días antes del partido contra el City, [el cuerpo técnico y yo] llegamos... Una vez más, por eso doy crédito a los jugadores por dar lo mejor de sí mismos y reaccionar ante el cambio.

Pero, sin duda, esos dos partidos te dan un gran impulso de todo tipo de emociones para seguir adelante, que era la clave.

«Una vez terminados esos partidos, lo importante es lo que pasa después, y eso es lo que me ha encantado, la reacción posterior».