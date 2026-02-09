«¡No sé por qué!» - La nueva estrella del Manchester City, Marc Guehi, desconcertado por los abucheos de los aficionados del Liverpool tras el fracaso de su fichaje por Anfield este verano.

Guehi fue objeto de insultos por parte de los aficionados del Liverpool durante la victoria del City en Anfield. El internacional inglés, que se incorporó al equipo de Pep Guardiola en enero tras un traspaso millonario, fue abucheado cada vez que tocaba el balón el domingo.

El central estuvo muy vinculado con un traspaso al Merseyside antes de optar por el Etihad, una decisión que claramente no ha sido perdonada por los fieles de Anfield. A pesar de la hostilidad con la que se recibió su actuación, Guehi mantuvo la compostura y ayudó al City a superar un encuentro caótico para llevarse los tres puntos.

Tras el partido, Guehi expresó su desconcierto por los abucheos, pero mantuvo que su atención se centraba únicamente en el trabajo que tenía entre manos. «Sí, la verdad es que no sé muy bien por qué», dijo Guehi entre risas cuando le preguntaron por la acogida. «Pero no puedo controlar lo que piensan de mí sus aficionados. Solo estoy agradecido a nuestros aficionados por estar a mi lado y apoyarme durante todo el partido».

Con la tarea de jugar desde atrás contra la implacable presión alta del Liverpool, Guehi demostró una valentía notable con el balón. «No es fácil. Los aficionados están encima de ti», admitió. «Juegas contra un equipo al que le gusta presionar alto, pero siempre se trata de la siguiente acción. Puedes cometer un error, pero la siguiente. Siempre hay que centrarse en la siguiente acción y en cómo puedes ayudar a tus compañeros».