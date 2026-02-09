Getty Images Sport
«¡No sé por qué!» - La nueva estrella del Manchester City, Marc Guehi, desconcertado por los abucheos de los aficionados del Liverpool tras el fracaso de su fichaje por Anfield este verano.
Guehi se encoge de hombros ante la hostilidad de Anfield
Guehi fue objeto de insultos por parte de los aficionados del Liverpool durante la victoria del City en Anfield. El internacional inglés, que se incorporó al equipo de Pep Guardiola en enero tras un traspaso millonario, fue abucheado cada vez que tocaba el balón el domingo.
El central estuvo muy vinculado con un traspaso al Merseyside antes de optar por el Etihad, una decisión que claramente no ha sido perdonada por los fieles de Anfield. A pesar de la hostilidad con la que se recibió su actuación, Guehi mantuvo la compostura y ayudó al City a superar un encuentro caótico para llevarse los tres puntos.
Tras el partido, Guehi expresó su desconcierto por los abucheos, pero mantuvo que su atención se centraba únicamente en el trabajo que tenía entre manos. «Sí, la verdad es que no sé muy bien por qué», dijo Guehi entre risas cuando le preguntaron por la acogida. «Pero no puedo controlar lo que piensan de mí sus aficionados. Solo estoy agradecido a nuestros aficionados por estar a mi lado y apoyarme durante todo el partido».
Con la tarea de jugar desde atrás contra la implacable presión alta del Liverpool, Guehi demostró una valentía notable con el balón. «No es fácil. Los aficionados están encima de ti», admitió. «Juegas contra un equipo al que le gusta presionar alto, pero siempre se trata de la siguiente acción. Puedes cometer un error, pero la siguiente. Siempre hay que centrarse en la siguiente acción y en cómo puedes ayudar a tus compañeros».
- Getty Images Sport
Acabar con la maldición de 23 años
La victoria fue significativa no solo para la lucha por el título, sino también para los libros de historia. Fue la primera vez que el City ganaba en Anfield con aficionados presentes desde 2003, antes de la era del jeque Mansour. Aunque el City ganó allí en 2021, ese triunfo se produjo a puerta cerrada durante la pandemia, lo que convirtió la victoria del domingo en un momento catártico para la afición visitante.
Sorprendentemente, Guehi no era consciente del peso de la historia que llevaba sobre sus hombros hasta después del pitido final. «La verdad es que no lo sabía», confesó en relación con la estadística de 2003. «Así que creo que es genial para ellos [los aficionados] ver eso y vivirlo. Hay que felicitar a todos por mostrar tanta resistencia en un partido tan difícil».
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
Una victoria basada en la «hermandad».
El City ha tenido que hacer frente a preguntas sobre su solidez defensiva en las últimas semanas. Sin embargo, en Anfield se mantuvieron firmes bajo una presión inmensa. Guehi atribuyó la determinación defensiva al espíritu colectivo que Guardiola ha inculcado en la plantilla, y describió el esfuerzo necesario para ganar en un campo como ese como un deber para con los compañeros.
«Esa es la norma cuando se intenta ganar partidos», explicó Guehi. «Especialmente contra un rival tan difícil como el Liverpool. Cada uno tiene que dar toda su energía y esfuerzo por el compañero que tiene al lado, y creo que hoy todos lo han hecho».
Esta «hermandad» se puso a prueba hasta el límite cuando el Liverpool se lanzó al ataque en busca del empate, pero la zaga del City, liderada por Guehi, se mantuvo firme. El resultado sirvió como respuesta contundente a los críticos que habían cuestionado el hambre de victoria del campeón. «Sabemos que tenemos que mejorar en esos momentos», añadió. «Pero, una vez más, hoy hemos mostrado una faceta diferente de nuestro juego. Buena resistencia, buena unión».
- Getty Images Sport
Donnarumma y Haaland protagonizan momentos decisivos
Aunque Guehi y la defensa sentaron las bases, el partido se decidió en última instancia por momentos de brillantez individual en ambos extremos del campo. Erling Haaland volvió a marcar un gol decisivo desde el punto de penalti, pero el portero Gianluigi Donnarumma recibió elogios iguales. El guardameta italiano realizó una parada milagrosa en los últimos compases para mantener la ventaja.
«Hubo dos jugadores que cambiaron el rumbo del partido», señaló Guehi. «En un extremo del campo, Erling y el capitán, y en el otro, Gigio, con una parada fantástica. Creo que hoy todos han estado fantásticos».
La victoria se ha considerado una declaración de intenciones en el contexto de la temporada, pero Guehi se apresuró a moderar las expectativas. «No creo que debamos adelantarnos demasiado», concluyó. «Solo son tres puntos, pero demuestran que podemos ganar de diferentes maneras. Y demuestran que llegaremos hasta el final».
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios