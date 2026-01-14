Mientras que el final oficial del reinado de Alonso en Madrid llegó esta semana tras una derrota en la Supercopa de España, los informes que provienen de España sugieren que el entrenador ya se había desvinculado emocionalmente meses antes. Según Marca, el "divorcio" entre el ex técnico del Bayer Leverkusen y el estrellado vestuario de Los Blancos ya parecía evidente a principios de noviembre, oculto tras los muros del complejo de entrenamiento de Valdebebas.

La tensión, que había estado cocinándose debido a un choque de estilos y personalidades, eventualmente alcanzó un punto de ebullición durante una sesión rutinaria. Fue aquí donde Alonso, usualmente la imagen de la calma en la línea de banda, perdió la compostura. Frente a un equipo que sentía ignoraba sus instrucciones y carecía de la intensidad requerida, lanzó la lapidaria frase: "¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!"

Esto no fue, como indican las fuentes, una táctica motivacional estándar o un arrebato emocional destinado a provocar una reacción. En cambio, se describe como un "grito de desesperación," nacido del agotamiento y el aburrimiento. Alonso se había cansado de la aparente inmadurez de sus jugadores, quienes respondían con susurros, malas actitudes y una renuencia a aceptar las exigencias de su filosofía de entrenamiento.