'No respetó el fútbol' - Acusan a Brahim Díaz de 'querer humillar' a Senegal con un 'escandaloso' penalti a lo Panenka en la derrota de Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones
Rothen lanza un ataque contundente sobre la técnica 'escandalosa'
Las secuelas de la caótica final de la Copa Africana de Naciones del domingo se han centrado en gran medida en el momento que, posiblemente, le costó a Marruecos el título. En el minuto 24 del tiempo de descuento, tras un largo retraso causado por un walk-off de Senegal, Díaz se preparó para lanzar un penalti que probablemente habría terminado con la sequía de trofeos de medio siglo de los anfitriones. En cambio, intentó un delicado tiro al centro, que fue fácilmente atrapado por el portero Edouard Mendy.
Hablando en RMC Sport, el ex internacional francés Rothen no se contuvo en su evaluación del incidente. Aunque reconoció que fallar penales es parte del juego, Rothen argumentó que la manera del intento de Díaz era imperdonable dado el contexto del partido y la desesperación de la afición local.
"Puede llorar todo lo que quiera," declaró Rothen. "Cuando decides lanzar un penalti de esa manera, en ese minuto, con toda la presión, todo lo que representa... Tenías 70,000 marroquíes en el estadio y ni siquiera hablo de los millones que estaban viendo el partido. Han estado esperando esto durante 50 años. Sabías que si convertías este penalti, se acababa. Puedes fallar un penalti, le ha pasado a jugadores muy grandes, pero de esta manera, es escandaloso."
- AFP
'Él quería ser el héroe'
Rothen fue más allá, sugiriendo que la decisión de intentar un Panenka se basó en el egoísmo y en un deseo de avergonzar al rival en lugar de simplemente asegurar la victoria. El comentarista argumentó que la técnica es premeditada y, en un momento de tanta importancia nacional, representó un fracaso para entender la gravedad de la situación.
"Demasiado malo para él, no respetó el fútbol," continuó Rothen. "Quería humillar a los senegaleses... Cuando tomas un penalti, un Panenka, es premeditado. Quieres humillarlos. Tomar el penalti de esa manera es tirar la manta hacia sí mismo. La forma de disparar, era para humillar y es para decir: 'Yo hice que Marruecos ganara'. Eso, eso me molesta."
Renard critica la 'falta de respeto' hacia el pueblo marroquí
La condena no se limitó a los comentaristas en Francia. Hervé Renard, el exentrenador jefe de Marruecos que tiene una profunda conexión con los Leones del Atlas, también intervino en la controversia. Renard, conocido por su enfoque disciplinario y su inteligencia emocional, hizo eco de los sentimientos de Rothen con respecto a la falta de seriedad mostrada por Díaz en el momento crítico.
Renard ofreció una visión estricta sobre las responsabilidades de un jugador estrella en una final. "Tenemos derecho a fallar un penalti, pero, en ese caso, soy categórico y no tengo indulgencia", afirmó Renard. "Es una falta de respeto para todo un país y todo un pueblo en busca de éxito durante 50 años."
Renard trazó un paralelismo con un incidente similar que manejó durante la Copa Árabe, revelando cómo trató a un jugador que intentó el mismo truco con resultados similares. "Todo en proporción, experimenté lo mismo en la Copa Árabe contra Marruecos", recordó. "Uno de mis jugadores, Abdullah Al-Hamdan, falló totalmente su Panenka. Le pedí que me acompañara después a la rueda de prensa y que se disculpara."
- AFP
Una apuesta que salió mal en el escenario más grande
El penal fallido sirvió como la culminación de una secuencia caótica que amenazó con causar la suspensión de la final. La concesión del penalti en sí estuvo envuelta en controversia, ya que se dictó después de que el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala consultara el monitor del VAR para sancionar a El Hadji Malick Diouf por un desafío sobre Díaz en los últimos momentos del tiempo de descuento.
Esta decisión desató la indignación entre el equipo de Senegal, que ya había visto un gol de apertura anulado momentos antes por una falta sobre el capitán de Marruecos, Achraf Hakimi. Liderados por el entrenador Pape Thiaw, los jugadores de Senegal organizaron una salida del campo en protesta, retrasando el juego durante 14 minutos hasta que el talismán Sadio Mané persuadió a sus compañeros de equipo para regresar al terreno de juego.
Cuando el juego finalmente se reanudó en el minuto 24 del tiempo adicional, el fallido Panenka de Díaz ofreció un salvavidas psicológico a los visitantes. Habiendo sobrevivido a la amenaza de una derrota de último minuto, Senegal se reagrupó en el tiempo extra, con Pape Gueye marcando el gol decisivo para arrebatar el trofeo y silenciar a la afición local en Rabat.