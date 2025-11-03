Getty/GOAL
'No quiero ser humilde' - Cristiano Ronaldo le responde a Wayne Rooney y rechaza que Lionel Messi sea el GOAT
El mayor debate en el fútbol
Durante años, los aficionados han debatido si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi merecen el título de GOAT. Ambos se encuentran en la etapa final de sus carreras: Ronaldo busca nuevos títulos con Al-Nassr en Medio Oriente, mientras Messi persigue la gloria en la Major League Soccer bajo la supervisión de David Beckham en el Inter Miami. A lo largo de los años, ambos han evitado hablar negativamente del otro, acumulando títulos de LaLiga, Balones de Oro y numerosos trofeos, pero ahora Ronaldo ha dejado clara su postura en el gran debate.
En su aparición en Piers Morgan Uncensored, Ronaldo fue preguntado si Messi es el GOAT. Su respuesta fue directa: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde."
La humildad no es precisamente una palabra que se asocie con Ronaldo, conocido por su estilo y confianza en el campo. Mientras continúa sumando goles con Al-Nassr, la leyenda de Real Madrid y Manchester United cree firmemente que ha demostrado por qué merece ser considerado el mejor. Los aficionados deberán esperar la entrevista completa, cuya primera parte se publicará el martes 4 de noviembre.
- AFP
Rooney critica a su excompañero de equipo
En la vista previa de la entrevista, a Cristiano Ronaldo también se le preguntó sobre los comentarios de su excompañero del Manchester United, Wayne Rooney. Hace más de diez años, Rooney dejó claro que tenía un favorito entre el ex número 7 de los Red Devils y Lionel Messi:
"Son dos jugadores diferentes. Pero creo que Messi es increíble. Creo que es el mejor de todos los tiempos, así que tendría que decir Messi. Ronaldo ha tenido un poco de mala suerte, porque en cualquier otra época estaría ganando todos los premios que Messi tiene. Pero ambos son de los mejores jugadores de todos los tiempos."
Sorprendentemente, a Ronaldo no le molestaron estas palabras: "No me causa ningún problema", afirmó. Desde entonces, Rooney ha aclarado que elegir a Messi no significa que tenga una mala opinión de Ronaldo. En el podcast Rio Ferdinand Presents, explicó:
"¡La gente piensa que lo odio! ¡Lo amo! Creo que es un absoluto genio; lo que está haciendo es increíble. No creo que la gente se dé cuenta de lo cercanos que éramos él y yo. Solo porque dije que Messi es mejor que Ronaldo, la gente piensa que no me gusta Cristiano. Para ser honesto, en los últimos años pienso: 'probablemente va a ser él cuando mires atrás, Cristiano', porque sigue adelante."
Rooney añadió:
"Creo que en estas últimas tres temporadas es el máximo goleador en Arabia Saudita. Amo absolutamente a Messi, me encanta verlo jugar, y esa fue la única razón por la que creo que Messi tenía un poco más en términos de cómo jugaba y encaraba a los jugadores. Ronaldo es un asesino. La gente piensa que porque dije que Messi es mejor, hablo mal de Cristiano. No es así. Puede que prefieras a Cristiano, otra persona a Messi, pero no puedes discutir que ambos son extraordinarios. Solo me gusta el pequeño toque de estilo de Messi, y eso es todo."
Finalmente, Rooney concluyó: "Cristiano es un absoluto genio en lo que está haciendo; acaba de cumplir 40 años y lo que está logrando es increíble."
Cristiano Ronaldo sigue imparable a los 40 años
A pesar de haber celebrado su 40 cumpleaños en febrero, Cristiano Ronaldo no muestra señales de desaceleración en el campo. En la temporada 2025-26, ya acumula 9 goles en 10 partidos en todas las competiciones con Al-Nassr.
El ídolo portugués ha dejado claro que su objetivo sigue siendo ganar títulos en Arabia Saudita, algo que aún no ha conseguido desde su llegada desde el Manchester United en 2022. Hasta ahora, el único gran trofeo que le ha eludido es la Copa del Mundo.
Aunque Ronaldo afirma que no piensa en retirarse, es probable que solo tenga una última oportunidad de levantar el mayor premio del fútbol en 2026, posiblemente enfrentándose a Messi por última vez en un duelo histórico.
- Getty
Cristiano Ronaldo se centra en Al-Nassr
Por ahora, sin embargo, el enfoque de Ronaldo sigue siendo el fútbol nacional. Al-Nassr se encuentra en la cima de la Saudi Pro League después de siete partidos, y tiene un colchón de cuatro puntos sobre Al-Taawoun, que está en segundo lugar. Lo próximo para el ganador de cinco Champions League es un enfrentamiento de la AFC Cup con Goa, el miércoles por la tarde.
