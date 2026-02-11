Getty
«No quiero que esto se centre en mí»: The United Strand reacciona tras el empate del Manchester United con el West Ham, que acaba con las esperanzas de recortar distancias.
La racha ganadora del Manchester United llega a su fin
El Manchester United ha estado en excelente forma desde que Michael Carrick sustituyó a Rubén Amorim como entrenador, venciendo al Arsenal, al Manchester City, al Fulham y al Tottenham para volver a situarse entre los cuatro primeros de la Premier League. Los Red Devils esperaban continuar con esa racha en el London Stadium, pero se quedaron atrás al principio de la segunda parte, cuando Tomas Soucek rompió el empate. Un gol de Benjamin Sesko en el tiempo de descuento logró rescatar un empate para los visitantes, pero no fue suficiente para enviar al United Strand a cortarse el pelo. Su reto ahora se reinicia y su decepción fue evidente para todos en las redes sociales.
«No quiero que esto se trate de mí».
La hazaña de United Strand ha sido rentable, aunque él «no cobra tanto como algunos piensan», y además está contribuyendo a una buena causa. El reto de Ilett consiste en recaudar fondos para Little Princess Trust, una organización benéfica que proporciona pelucas a niños que han perdido el cabello debido al tratamiento contra el cáncer u otras enfermedades, y afirma que cuanto más tiempo dure, mejor será para ellos.
«Cuanto más tiempo, mejor para la organización benéfica», dijo Ilett en su transmisión en directo después del empate. «No quiero que esto se centre en mí en absoluto y estoy seguro de que probablemente lo hará, pero sigue siendo imbatible y está en buena forma».
Carrick reacciona al empate del Manchester United
Carrick también habló tras el partido y admitió que estaba encantado con el empate en los últimos minutos, pero decepcionado por no haber conseguido los tres puntos. Declaró a los periodistas: «Son sentimientos encontrados. Sabemos que no hemos jugado nuestro mejor partido y hay que reconocer el mérito del West Ham. Podemos mejorar, los chicos están frustrados y decepcionados por ello, lo cual es bueno. Marcamos un gol en los últimos minutos, es un gran momento y otro aspecto positivo. No queremos tener que recurrir a ello y utilizarlo con demasiada frecuencia, pero en el gran esquema de las cosas, un punto es algo que podemos aceptar. Cuando se evalúan los partidos de un periodo de cinco encuentros, tener solo un empate es muy positivo, pero son sentimientos encontrados.
Sabemos lo difícil que es encadenar una racha en esta liga, no es fácil. A veces eres peligroso, tienes chispa, y otras veces eres pesado. Tienes que encontrar la respuesta, tienes que encontrar la manera. El gol que encajamos fue frustrante, dado el desarrollo del partido. Pero el fútbol da muchas vueltas. En el gran esquema de las cosas, conseguimos sacar algo del partido y seguimos adelante.
Si somos sinceros, no conseguimos el equilibrio adecuado en la primera parte del partido, pero eso pasa, ¡los equipos pueden impedir que marques! Seguimos adelante, cambiamos las cosas y, gracias a nuestra flexibilidad, conseguimos encontrar una solución».
El Manchester United se toma un respiro
El Manchester United no volverá a jugar hasta el 23 de febrero, cuando visitará al Everton. Se había hablado de que el Manchester United viajaría a Oriente Medio para disputar un lucrativo partido amistoso, pero esos planes se han archivado y Carrick ha hablado sobre sus planes para el parón en el calendario: «Nos quedaremos en Manchester. Es una oportunidad para refrescarnos un poco, tenemos algunas lesiones y molestias. Tenemos algunas lesiones que nos gustaría curar, además de que será bueno tomarnos un pequeño respiro y asimilar dónde nos encontramos después de este periodo. Necesitamos despejar la mente, trabajar bien, respirar hondo y volver aún más fuertes. Son 13 días, lo cual es extraño, pero intentaremos aprovecharlos al máximo».
