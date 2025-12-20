"No puedo mentirles" - Mikel Arteta revela lo que les ha dicho a sus jugadores sobre su futuro a largo plazo en el Arsenal

El Arsenal no ha ganado el título de la Premier League desde 2004, pero en la actualidad, están encaminados a poner fin a esa sequía ya que tienen una ligera ventaja de dos puntos sobre el Manchester City, que ocupa el segundo lugar. Los Gunners también están yendo muy bien en la Liga de Campeones, una competición que nunca han ganado. Por cierto, a Arteta le quedan unos 18 meses en su contrato con el Arsenal, pero insinuó que necesita ganar trofeos en los próximos meses para extender su estadía en el Emirates Stadium.

Cuando se le preguntó si puede verse en el futuro liderando la tabla de la Premier League más allá de 2027, respondió el viernes: "Sí, pero se trata del hoy. Y muchas cosas tienen que suceder en los próximos meses, también, para ganarse el derecho. Creo que el entrenador tiene que ganarse el derecho de estar aquí mañana. Durante seis años, solo he visto jugadores con un nivel de atención, deseo de aprender y de dar el máximo al equipo. Eso es lo que me mantiene en este trabajo. Nada más. Y, obviamente, ganar muchos partidos de fútbol. En términos porcentuales, creo que es bastante alto. Esa es la única manera. Si no, no puedes sobrevivir en este entorno."