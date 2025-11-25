AFP
'No puedes ni mantener los ojos abiertos': los jugadores de la Juventus son advertidos de que les espera un momento difícil en la Champions League ya que el entrenador Luciano Spalletti destaca las brutales condiciones meteorológicas y las preocupaciones sobre el campo
Juve enfrenta un desafiante viaje a Bodo/Glimt
Juventus visitará a los pesos pesados noruegos y asesinos de gigantes Bodo/Glimt en la quinta jornada de la Liga de Campeones el martes. Será un desafío extremadamente complicado para los Bianconeri, dadas las condiciones climáticas y del campo adversas que ofrece el Aspmyra Stadion.
Ubicado al norte del Círculo Polar Ártico, el Aspmyra Stadion es uno de los estadios de fútbol más septentrionales del mundo, situado a 67 grados de latitud. Situado en la costa oeste de Noruega, es un punto de interés para turistas y locales para experimentar las encantadoras luces del norte (o aurora boreal). Los pronósticos del tiempo para el martes indican temperaturas de 1°C, junto con posibles nevadas.
Sin embargo, no solo son las condiciones meteorológicas implacables con las que los equipos visitantes tienen que lidiar. El Aspmyra Stadion utiliza un campo artificial, una superficie que a menudo desafía a los equipos visitantes. Figuras como José Mourinho y Ange Postecoglou a menudo han criticado a Bodo por su uso del campo "de plástico".
Spalletti consciente de la tarea que tiene por delante
Hablando con Sky Sport en la conferencia de prensa previa al partido el lunes, el jefe del Juve, Spalletti, reconoció el desafío de jugar en el Aspmyra Stadion y admitió que los anfitriones tendrán una ventaja obvia de cara al enfrentamiento.
"¿No es el clima ideal para un partido de fútbol? Es un partido muy difícil. Estábamos bromeando con los jugadores y les dije que es más difícil de lo que esperaban", dijo el ex entrenador del Napoli. "He tenido que lidiar con estas temperaturas en estos campos, y es una experiencia diferente, respirar este aire frío. A veces ni siquiera puedes mantener los ojos abiertos. Pero siempre está la emoción del desafío."
Spalletti también abordó la reciente racha de actuaciones poco convincentes del equipo, asegurando que lo mejor está por venir.
"Creo que es prematuro cambiar todo por completo en este momento. No lo hemos hecho bien, pero tampoco lo hemos hecho mal", explicó. "Estamos en ese punto intermedio donde, con algunas cosas nuevas, podemos subir el listón. Tenemos un poco de todo aquí, pero necesitamos reconocerlo y aplicarlo en los momentos adecuados.
"Estos chicos son perfectos; están ansiosos por participar y mostrar sus habilidades. Mañana cambiaré algo, de lo contrario corremos el riesgo de perder confianza, y luego necesitamos analizar las cosas correctamente.
"En el campamento, ya no hay la rigidez de roles que parece desorden pero en realidad es libertad. En esa libertad, tienes que encontrar equilibrio. Esta constante rotación de roles y la búsqueda de una posición es una ventaja."
'El campo y el clima son una desventaja' para la Juve, admite Spalletti
Spalletti continuó destacando el frío mordaz y el césped artificial en Bodo, muy diferente de los campos de césped tradicionales que se encuentran en las ligas de élite de Europa.
"¿Mencionaste el clima? Abordemos una cosa primero, porque parece que hemos tenido un poco de desastre", añadió. "Pero los jugadores no han rendido tan mal como la gente pretende. Yo fui el primero en decir que necesitábamos hacer más, y necesitamos sacarlos al campo, necesitamos usar los caballos que tenemos y todas nuestras cualidades. He visto el deseo en este equipo, y o enfrentas la responsabilidad o pierdes.
"El campo y el clima son una desventaja, porque he tenido la suerte de trabajar en el extranjero, y el aire que se respira es diferente. Todo es una cuestión de hábito, y es diferente al nuestro. Nuestro deseo de rendir debe compensar esta brecha. Ellos también son buenos seleccionando jugadores, y no solo para el campo y el frío; en una comparación internacional, tienen un valor significativo.
"[Jugar en el Aspmyra Stadion] es una verdadera dificultad, debido a los hábitos y rebotes. Ciertamente pagaremos algo por esto, pero lo enfrentaremos. Todos teníamos miedos, luego de enfrentarlos nos adaptamos, pero esto nos puede dar alguna satisfacción. El campo nos molesta, pero queremos rendir al máximo."
El reinado de Spalletti en la Juventus no comienza de manera ideal
Después de comenzar su etapa con la Vecchia Signora con una victoria por 2-1 sobre Cremonese, el equipo de Spalletti ha caído en tres empates consecutivos. Su campaña europea corre el riesgo de colapsar si no logran llevarse los puntos máximos de Noruega el martes. Mientras tanto, la Juve se encuentra en la séptima posición en la Serie A, a siete puntos del líder. Sin embargo, Spalletti ha asegurado que sus tropas lucharán por el Scudetto hasta el final.
