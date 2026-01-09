Vinicius no logró marcar por 18º partido consecutivo para el Real Madrid y Brasil, aunque eso importó poco para Los Blancos en esta ocasión ya que lograron vengarse de sus rivales de la ciudad por su derrota 5-2 en el Estadio Metropolitano a principios de esta temporada. Alonso quedó particularmente impresionado por Valverde, cuyo espectacular tiro libre rompió el empate.

"Fue un partido muy disputado", reflexionó Alonso. "El gol temprano de Fede nos dio la ventaja y nos obligó a ajustar nuestro enfoque. No sufrimos demasiado en la primera mitad. Hubo momentos de todo porque era una semifinal, pero este equipo sabe competir. Fue un partido muy intenso y disputado. Con 1-2, tuvimos que cambiar nuestro enfoque, nos asentamos y sufrimos. Este es el camino hacia el título el domingo, y estamos en la final. El objetivo era llegar a la final contra un muy buen oponente. No habíamos olvidado el primer partido de liga. Lo que necesitábamos: energía, duelos, desafíos.

"Sí, [el gol temprano] sí afectó el partido. La idea era entender lo que se necesitaba hacer en cada momento. Lo importante es el partido y estar en la final.

"Fede hizo un partido fantástico. Por el gol, la asistencia, lo que aportó al equipo, enlazando con sus compañeros, intenso en defensa. Tiene ese espíritu competitivo. Los goles no son lo más importante para él, pero le dan energía. Fue un gol clásico de Fede, con un tiro impresionante."