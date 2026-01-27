"¡No puede decir eso!" - Antonio Conte contesta a Luciano Spalletti por el polémico comentario sobre el Napoli

Jonathan David adelantó a la Juventus en la primera mitad, antes de que Kenan Yildiz y Filip Kostić sentenciaran el partido con dos goles en los últimos 15 minutos en el Allianz Stadium. El resultado dejó al Napoli a nueve puntos del líder de la Serie A, el Inter.

Tras la victoria, Luciano Spalletti fue consultado sobre su valoración del rendimiento del Napoli y respondió: “Desde un punto de vista profesional, siempre se buscan los tres puntos, porque todos valen lo mismo. Pero ganar ante los ex campeones de Italia te da aún más confianza y refuerza la idea de que eres un equipo fuerte. Es un impulso anímico importante para el grupo. El Napoli está teniendo dificultades a la hora de tomar decisiones en este momento, aunque el once que presentaron fue prácticamente el titular. Todo depende del contexto actual, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer”.

El técnico añadió: “Fue un partido muy equilibrado, que se mantuvo abierto durante casi todo el encuentro. Un duelo complicado, ganado con justicia”.