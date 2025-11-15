'No podemos seguir así': el presidente del Napoli critica a la FIFA y la UEFA por las lesiones de los jugadores durante el servicio internacional y exige ventanas de transferencia adicionales y compensación
Contratiempo de Anguissa para el Napoli
Los campeones de la Serie A se vieron sacudidos por un nuevo golpe debido a una lesión, ya que el centrocampista en forma Andre-Frank Zambo Anguissa sufrió una lesión en el muslo durante una sesión de entrenamiento con Camerún antes de sus clasificatorias para el Mundial. Zambo Anguissa ha mostrado un gran rendimiento para el equipo de Antonio Conte, habiendo marcado ya cuatro goles para los campeones italianos y ha aparecido para el club en 10 de sus 11 partidos de la Serie A hasta ahora. Desde entonces ha sido descartado por meses, lo que supone un gran golpe para el Napoli.
En septiembre, Amir Rhahmani sufrió una lesión similar en el muslo mientras jugaba para Kosovo, lo que lo mantuvo fuera de acción hasta principios de noviembre, cuando regresó al juego contra el Como en la Serie A.
- Getty
El jefe del Napoli arremete contra la FIFA y la UEFA
El presidente del Napoli, De Laurentiis, criticó a la FIFA por las pérdidas del club mientras le decía a Motore Italia: "Presté a Rrahmani, y volvió hecho un desastre, Anguissa volvió hecho un desastre. No podemos seguir así. Cuando los campeonatos están en curso, tengo que llegar al final sin interrupciones. Necesitamos menos equipos, menos partidos.
"Los jugadores ganan un salario de sus clubes, y los clubes deberían poder decidir si los envían o no a sus selecciones nacionales. Si un jugador se lesiona en un compromiso internacional, se debería reabrir una ventana de transferencias y deberíamos ser compensados. Pero parece que a la FIFA y a la UEFA no les importan las ligas nacionales."
La lesión de Yamal creó tensión entre España y el Barça
A principios de esta semana, la sensación del Barcelona Lamine Yamal se retiró del equipo nacional de España para los partidos de noviembre, citando problemas de lesiones, lo que molestó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tras la decisión de Yamal, la RFEF emitió un comunicado expresando su sorpresa.
"Este procedimiento se llevó a cabo sin comunicación previa con el personal médico de la Selección Nacional, con conocimiento de los detalles solo a través de un informe recibido a las 22:40 de anoche, que indicaba la recomendación médica de descanso por 7-10 días", decía el comunicado emitido el martes. "Dada esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al atleta de la convocatoria actual. Confiamos en que se recuperará bien y le deseamos una pronta y completa recuperación".
Antes de convocar a Yamal en su equipo para los partidos de noviembre, el entrenador de España Luis De La Fuente había justificado su decisión de elegir al adolescente por sus recientes apariciones para el Barcelona, afirmando que estaba en "perfectas condiciones". Con Yamal enfrentándose a problemas de condición física esta temporada, la insistencia de la RFEF en convocarlo ha generado informes de tensión entre la organización y el Barcelona.
Un problema similar ha ocurrido en Francia, donde Paris Saint-Germain vio a Ousmane Dembele descartado por varias semanas después de jugar para su equipo nacional, causando otro enfrentamiento público entre el club y la asociación nacional. El entrenador de Francia Didier Deschamps dejó a Dembele fuera de su última convocatoria después de que el ganador del Balón de Oro sufriera otra lesión mientras jugaba en la Liga de Campeones para el PSG.
- Getty Images Sport
¿Cómo le está yendo al Napoli?
El Napoli comenzó su campaña de defensa del título con buen pie, pero ahora no ha logrado ganar en sus últimos dos partidos de la Serie A. El equipo de Conte está ahora cuarto en la liga después de su última derrota ante el Bolonia, ya que el Inter los superó para subir a la cima de la tabla de la Serie A con 24 puntos en 11 partidos, dos más que los campeones reinantes. Volverán a la acción después del parón internacional el 22 de noviembre, cuando recibirán al Atalanta en un crucial encuentro de la Serie A.