«¡No podemos ignorarlo!» - Se revela el audio del VAR que llevó a la polémica anulación del gol del Manchester City en Liverpool

En el programa Match Officials Mic'd Up, el director de arbitraje de la PGMO, Howard Webb, dijo: «He oído a mucha gente decir: "¿No se puede simplemente ignorar a los dos y conceder el gol?"».

Para arbitrar en la Premier League, hay que tener sensibilidad y comprensión del juego, e intentamos aplicar el sentido común siempre que es posible, pero hay un límite.

El balón solo entra en la portería porque Erling Haaland tira de Szoboszlai, impidiéndole despejar el balón, por lo que no podemos validar ese gol por ese motivo.

El árbitro intentó aplicar la ventaja cuando Szoboszlai tiró inicialmente de Haaland y esperó a ver qué pasaba y si el balón iba directamente a la portería, lo cual es una buena ventaja y concedemos el gol.

Pero el balón solo entra en la portería porque Haaland comete claramente una falta sobre Szoboszlai. No podemos ignorar eso; por lo tanto, no podemos simplemente conceder la ventaja porque solo se ha producido por esa acción de Haaland, así que tenemos que volver a la falta inicial, que es la de Szoboszlai tirando de Haaland.

Es fuera del área, impide una oportunidad manifiesta de gol, por lo que se pita falta y se expulsa a Szoboszlai.

Él reclamaba esta falta de Haaland. Tenía razón al reclamar porque era falta, pero, por desgracia para él, ha cometido una falta inicial que debe ser sancionada, y acabamos en lo que claramente es el lugar correcto gracias al uso del VAR».