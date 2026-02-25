Getty Images Sport
«¡No nos devolverán el punto!» - Joan Laporta responde a la admisión de error del Comité Español de Árbitros sobre la «patente pisada» en la derrota del Barcelona ante el Girona
La furia del Barcelona por el error del Girona
El incidente en cuestión ocurrió durante los últimos minutos del partido, cuando Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, pareció derribar a Koundé con una entrada muy dura antes de que Fran Beltrán marcara el gol decisivo. Aunque el entrenador Hansi Flick dijo que no quería utilizarlo como excusa en sus reflexiones posteriores al partido, la directiva del club se ha mostrado mucho más crítica con la injusticia percibida. La admisión de la CTA confirma que el VAR debería haber intervenido para sancionar la «patada imprudente» que cambió el rumbo del partido.
¿Qué ha dicho Laporta?
Durante un acto de campaña en Mercabarna, donde se le vio interactuando con los trabajadores e incluso subiéndose brevemente a una carretilla elevadora, Laporta no se contuvo. «La sensación que me queda es que se ha reconocido que nuestra queja está bien fundada. Todo este lío se podría haber evitado si hubiera intervenido el VAR. Fue una entrada flagrante, y todas las entradas se castigan. Corregirlo es acertado, les felicito, pero no nos devolverán ese punto», se lamentó Laporta, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del Barcelona para presentarse a la reelección.
El informe formal de la CTA sobre el incidente fue bastante explícito sobre el fallo de la tecnología esa noche. Tras la admisión, la cuenta oficial del club en las redes sociales incluso arremetió contra las autoridades, publicando: «Reconocer un error es un gran paso. Evitarlo es el siguiente». Este intercambio público pone de relieve la postura del Barça, que actualmente está librando una dura batalla contra diversos factores externos mientras intenta asegurarse el título nacional frente a su rival, el Real Madrid.
Un esfuerzo titánico contra «todos y todo».
A pesar del revés, Laporta está utilizando la controversia para alimentar la motivación del equipo durante el resto de la campaña. Reiteró su convicción de que el equipo debe ser significativamente mejor que sus oponentes para garantizar que los resultados no dependan de los árbitros. «Esperamos que no se repita. Es una motivación añadida para los jugadores. Tenemos que ser muy superiores a nuestros rivales para ganar. El equipo está concentrado, tenemos talento, compromiso y haremos un esfuerzo titánico», explicó a los aficionados y medios de comunicación allí reunidos.
Su retórica se ha centrado cada vez más en una «mentalidad de asedio» a medida que la temporada llega a su fin. Concluyó su discurso con un mensaje desafiante sobre las aspiraciones del club al título, afirmando: «Estoy convencido de que ganaremos la liga contra todo y contra todos». Esta postura desafiante llega en un momento en el que la diferencia en la parte alta de la tabla se ha reducido, lo que hace que cada decisión arbitral se sienta como un posible punto de inflexión en una batalla histórica por la supremacía española.
El desglose técnico del fallo del VAR
En su comunicado conjunto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la CTA aclaró que Echeverri había cometido una infracción antes de que se marcara el gol de la victoria. Señalaron que era aplicable la ley relativa a las faltas y la conducta antideportiva, ya que la acción del delantero del Girona sacó al defensa del juego utilizando una fuerza excesiva. Según el protocolo actual, esto se consideró un «error claro y evidente» que requería una revisión en el monitor del terreno de juego, un paso que, inexplicablemente, los árbitros del VAR de servicio durante el partido omitieron.
Aunque esta admisión supone una victoria moral para el Barcelona, la realidad de la clasificación no ha cambiado. El equipo de Hansi Flick debe ahora dejar atrás la polémica y prepararse para una recta final agotadora. Con la temporada entrando en su recta final y un Clásico monumental en el horizonte en mayo, los blaugranas esperarán que la petición de Laporta de unos estándares más altos sea escuchada por el comité arbitral para garantizar que el título lo decidan los jugadores sobre el terreno de juego y no los errores en la cabina del VAR.
