¡No más fiesta de Boxing Day! La Premier League confirma que el enfrentamiento entre el Manchester United y el Newcastle será el único partido que se jugará el 26 de diciembre en un cambio importante al calendario festivo
Man Utd-Newcastle será el único partido del Boxing Day
La Premier League ha confirmado que solo se jugará un partido de primera división el Boxing Day de esta temporada, que será el choque de Old Trafford entre United y Newcastle. La decisión representa una ruptura importante de una de las tradiciones más antiguas del fútbol inglés, que típicamente ve a los 20 clubes en acción el 26 de diciembre. En su lugar, siete partidos se jugarán el 27 de diciembre, y los dos restantes se programarán para el 28 de diciembre.
El cambio inusual se debe al calendario televisivo festivo de la liga, que se anunció oficialmente el viernes 31 de octubre. El partido entre United y Newcastle ha sido seleccionado como el único encuentro que se transmitirá en el Reino Unido el 26 de diciembre, mientras que todos los demás partidos de la jornada 18 se llevarán a cabo durante el fin de semana posterior. Marca la primera vez en la historia de la Premier League que el Boxing Day contará con solo un partido.
Históricamente, el Boxing Day ha sido una de las fechas más concurridas y celebradas en el calendario del fútbol inglés, con aficionados llenando estadios en todo el país el día después de Navidad. Sin embargo, el horario limitado de este año se debe tanto a las obligaciones de transmisión como a la estructura única del calendario 2025-26, donde el 26 de diciembre cae en viernes. Las restricciones de programación de la Premier League y los acuerdos de transmisión han dejado a los aficionados enfrentando una tarde festiva inusualmente tranquila.
- Getty Images
La Premier League explica la razón detrás de la decisión
“La Premier League quisiera reconocer las circunstancias que han llevado a un número reducido de partidos el Día de San Esteban esta temporada, lo que afecta a una tradición importante en el fútbol inglés”, dijo la liga el viernes. “La Liga puede asegurar que la próxima temporada habrá más partidos de la Premier League el Día de San Esteban, ya que la fecha cae en sábado.”
La Premier League explicó que el cambio fue impulsado por obligaciones contractuales bajo su acuerdo de transmisión doméstico. El acuerdo requiere 33 rondas de partidos de fin de semana, junto con cinco rondas entre semana, y al caer el 26 de diciembre en viernes este año, solo se pudo realizar un partido en esa fecha. Esta estructura está diseñada para garantizar la equidad y gestionar la congestión de partidos durante el exigente período invernal.
El comunicado también abordó las complejidades más amplias del calendario que han afectado el lanzamiento completo del calendario festivo. “Entendemos la importancia del fútbol el Día de San Esteban para los aficionados”, agregó la liga. “Sin embargo, debido a las restricciones de programación y la coordinación de múltiples competiciones, incluyendo la FA Cup y torneos europeos, un programa reducido esta temporada era inevitable.”
Los compromisos de transmisión afectan la tradición de larga data del Boxing Day
La decisión de albergar solo un partido el Boxing Day es el resultado de una tormenta perfecta de desafíos logísticos y compromisos de transmisión. Cuando se publicó el calendario de la Premier League 2025-26 en junio, todos los partidos de la jornada 18 se programaron inicialmente para el sábado 27 de diciembre. Eso generó preocupaciones entre los aficionados y clubes de que el Boxing Day pudiera perder su significado tradicional. Esos temores se han hecho realidad, con el Manchester United contra el Newcastle como el único partido el 26 de diciembre.
Un factor clave en la decisión es la estricta fórmula de programación de la Premier League. Bajo su acuerdo de televisión nacional, la liga está obligada a ofrecer 33 rondas de fin de semana y cinco rondas entre semana a lo largo de la temporada. Con el Boxing Day cayendo en viernes, solo un partido podría designarse para transmisión sin infringir el marco del acuerdo.
Complicando aún más las cosas están los recientes cambios en el calendario de la FA Cup. La nueva estructura de la FA, implementada antes de la temporada 2024-25, significa que las rondas cuatro, cinco y los cuartos de final ahora se llevan a cabo exclusivamente en fines de semana sin partidos de la Premier League. Este cambio ha ajustado aún más el calendario de la máxima categoría, dejando menos fechas flexibles para reprogramar partidos durante un periodo invernal ya congestionado.
Detrás de escena, los clubes han expresado preocupaciones sobre cómo estos cambios afectan la planificación y el compromiso con los aficionados. Se informó que Manchester United había planteado problemas a la Premier League sobre el momento de los anuncios de los partidos, especialmente durante el periodo festivo cuando los compromisos de viaje y familiares son factores significativos.
A pesar de las frustraciones, la Premier League ha confirmado que el resto del fútbol inglés continuará como de costumbre. La English Football League (EFL), que abarca el Championship, League One y League Two, mantendrá un programa completo en Boxing Day, preservando una parte querida del calendario deportivo nacional.
- Getty Images Sport
El calendario del Boxing Day volverá a la normalidad el próximo año
Mientras los fanáticos de la Premier League tendrán que conformarse con solo un partido este Boxing Day, la liga ha prometido restaurar un calendario más completo la próxima temporada, cuando el 26 de diciembre caiga en sábado. Esa programación permitirá que se lleven a cabo múltiples partidos en el mismo día, conforme a las tradiciones de larga data del fútbol inglés. Mientras tanto, se espera que el enfrentamiento entre United y Newcastle atraiga enormes audiencias televisivas como el único partido de la máxima categoría del día.
Mirando hacia adelante, los retos más amplios de programación de la Premier League siguen siendo un tema de debate. El creciente número de partidos televisados de la liga —ahora hasta 270 por temporada en comparación con los 200 del ciclo anterior— refleja las crecientes demandas comerciales del fútbol moderno.
El nuevo acuerdo de transmisión nacional, que se extiende hasta 2029, también revive preguntas sobre el futuro del antiguo "apagón del sábado a las 3pm". Aunque la regla sigue vigente, su eventual eliminación se está discutiendo abiertamente dentro de los círculos futbolísticos. Si ocurre ese cambio, podría remodelar cómo luce el calendario de la Premier League en el futuro.