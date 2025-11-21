No más excusas: Alexander Isak debe empezar a mostrar por qué el Liverpool gastó £125 millones para fichar al delantero estrella

Después de ser nombrado en el banco para la derrota en Manchester City el 9 de noviembre, Isak había sido optimista acerca de sus posibilidades de jugar un papel significativo en los dos clasificatorios de la Copa del Mundo de Suecia durante el último parón internacional. Sin embargo, solo participó en la última media hora de la derrota por 4-1 en Suiza y el nuevo entrenador Graham Potter finalmente decidió no alinearlo en el partido intrascendente contra Eslovenia el martes porque estaba preocupado por que el atacante recibiera una tarjeta que lo dejaría fuera de la semifinal de repesca del país contra Ucrania en marzo.
Isak está efectivamente de vuelta a la casilla de salida, pues. Claramente necesita una serie de juegos (y goles), pero actualmente es imposible argumentar a favor de que el sueco comience por delante de Ekitike, quien anotó su primer gol para Francia la semana pasada, en un momento en que el equipo de Slot está luchando y, por lo tanto, no está en posición de cargar con ningún pasajero durante una serie crucial de partidos que son absolutamente imperativos para relanzar su campaña.
Por supuesto, se podría argumentar que la forma de Ekitike al menos permitirá a Slot facilitar la vuelta de Isak a la acción y, para ser justos con el exentrenador del Feyenoord, ha insistido siempre en que el Liverpool siempre iba a necesitar dos delanteros de primera esta temporada para enfrentar la tensión de intentar defender su título de la Premier League mientras simultáneamente intentan mejorar el recorrido de la temporada pasada hasta los octavos de final de la Liga de Campeones.
Al mismo tiempo, sin embargo, Slot también ha reconocido que necesita que "Alex juegue tantos partidos como pueda lo antes posible", lo que significa que ese "difícil" acto de equilibrio no va a volverse más fácil en las próximas semanas y meses. Al contrario, la presión sobre Slot para que Isak esté en forma y rindiendo solo va a intensificarse. El Liverpool realmente no puede permitirse tener un fichaje de 125 millones de libras sentado en el banco, o peor aún, en las gradas.
De manera alentadora, Isak dijo que se siente físicamente listo para "jugar correctamente" después de tener 28 minutos de tiempo de juego en Ginebra el sábado pasado y sigue estando en un estado mental positivo.
"La preparación no ha sido óptima", confesó a Sportbladet. "Pero, cuando estoy en el campo, no me doy excusas." Lo cual está bien en realidad, porque solo caerían en oídos sordos. La paciencia ya se está agotando con el tercer jugador más caro en la historia del fútbol. Es hora de que Isak empiece a demostrar su valía.