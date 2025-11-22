'No le importa un comino' - Las hermanas de Cristiano Ronaldo responden a las críticas al encuentro del astro portugués con Donald Trump en la Casa Blanca

Ronaldo asistió al evento de alto perfil en los EE. UU. junto a una serie de líderes mundiales en negocios y tecnología, incluido el jefe de Tesla y X Elon Musk. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también estuvo presente en el evento. La velada de etiqueta fue organizada para profundizar los lazos entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y fue la primera aparición conocida de Ronaldo en territorio estadounidense desde 2016.

Su asistencia con la delegación saudí destaca su papel como una figura pública de las recientes inversiones diplomáticas y deportivas del reino. Durante la cena, el presidente Trump dijo: "Sabes, mi hijo es un gran fan de Ronaldo, donde sea que esté Ronaldo. Y Barron pudo conocerlo, y creo que ahora respeta un poco más a su padre, solo por el hecho de que te presenté. Así que solo quiero agradecerles a ambos por estar aquí. Realmente un honor."