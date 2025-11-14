'No hay violencia' - Cristiano Ronaldo, defendido por Roberto Martínez después de que la estrella de Portugal ve la tarjeta roja contra Irlanda

El entrenador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, había dicho antes del partido que la presencia de Ronaldo puede influir en los oficiales del partido. El entrenador de Portugal, Martínez, hizo referencia a esos comentarios al dar su reacción a una tarjeta roja que se mostró tras una revisión del VAR.

Martínez dijo, después de ver a Ronaldo lanzar un brazo en dirección a Dara O’Shea: "La tarjeta roja es simplemente un capitán que nunca había sido expulsado antes en 226 partidos - creo que eso merece crédito - y hoy, pensé que fue un poco severo porque él se preocupa por el equipo.

"Estuvo 60 minutos o 58 minutos en el área siendo agarrado, siendo empujado, siendo jalado y obviamente cuando intenta alejarse del defensor. Creo que la acción se ve peor de lo que realmente es, no creo que sea un codo, creo que es todo el cuerpo, pero desde donde está la cámara, parece un codo. Pero lo aceptamos.

"Lo único que deja un sabor amargo en mi boca es que en la conferencia de prensa de ayer, su entrenador habló sobre el aspecto de que los árbitros pueden ser influenciados, y luego un gran defensa central cae al piso tan dramáticamente con el giro del cuerpo de Cristiano."