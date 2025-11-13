'No hay ningún problema' entre Lamine Yamal y Dani Carvajal después del altercado en el Clásico, ya que el entrenador de España niega que la estrella del Barcelona 'faltara al respeto' al capitán del Real Madrid

De la Fuente ha dejado claro que la relación entre Carvajal y Yamal sigue intacta. “He hablado con ambos, y hemos hablado de otras cosas, y con Dani, principalmente sobre su lesión, no podía ser de otra manera, eso es lo primero, la prioridad, que se recupere," dijo el entrenador español. "Con Lamine, también hablamos de estos temas, y también de su lesión, obviamente. Hablamos de eso también, y todo fue perfectamente normal. Estaba seguro de que si ambos estuviéramos disponibles, no habría ningún problema, en absoluto."

De la Fuente también desestimó las afirmaciones de que los comentarios anteriores de Yamal habían faltado al respeto a Carvajal o al Real Madrid. "Algo que es innegociable para mí es el respeto. Con respeto, podemos construir cualquier cosa que queramos, cualquier edificio, cualquier relación. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras expresiones, con la forma en que decimos las cosas, porque a veces se sacan de contexto y parecen mucho más de lo que realmente se dijo. En cualquier caso, tenemos que ser muy cuidadosos para no ofender.

"Se pueden decir muchas cosas sin ser irrespetuosos. No significa que Lamine lo dijera con la intención de ser irrespetuoso, estoy seguro de que no lo hizo."

De la Fuente, mientras defendía las intenciones de Yamal, admitió que el joven extremo podría haber escogido sus palabras de manera más sabia. “Quizás no era el momento adecuado,” explicó. “Repito, en ese contexto, de esa manera, en ese momento en el que se encontraba. Bueno, puedes decir algo creyendo que es solo una broma, y esa broma no cae bien.”