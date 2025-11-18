Getty Images
'No hay margen de error' - Carlo Ancelotti advierte a Neymar sobre su puesto en el Mundial 2026
¿Cuándo hizo Neymar su última aparición con Brasil?
Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil, con 79 goles en 128 partidos. Sin embargo, no ha vuelto a vestir la camiseta amarilla desde octubre de 2023, cuando sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla durante un partido de clasificación para el Mundial contra Uruguay.
Tras una prolongada recuperación, su contrato con el Al-Hilal de la Liga Pro Saudita fue rescindido, lo que le permitió regresar a Brasil y reincorporarse al club de su infancia, Santos.
¿Está Neymar en los planes de Brasil para el Mundial?
Neymar ha enfrentado más problemas físicos, lo que ha impedido que el centrocampista de 33 años convenza a Ancelotti y asegure una convocatoria internacional. Fue nuevamente ignorado cuando Brasil anunció su equipo para el amistoso contra Túnez en Lille, Francia.
No sorprende que Ancelotti siga siendo cuestionado sobre si incluir al icónico número 10 en sus planes. Al ser consultado por los periodistas sobre el tema, dijo: “Pensé que Neymar era solo un tema en Brasil, pero veo que es un tema global. Afortunadamente, se recuperó de su lesión. Ahora tiene seis meses para jugar. El Campeonato Brasileño se detiene el 7 de diciembre, luego puede tomar unas vacaciones, pero después tendrá nuevamente la oportunidad de mostrar su calidad y su estado físico.”
El técnico italiano añadió que Neymar sigue en sus planes para la Copa del Mundo, pero enfatizó que no tomará riesgos al conformar el equipo que competirá por la gloria en Estados Unidos, Canadá y México. “Neymar está en la lista de jugadores que podrían estar en el Mundial. Ahora tiene seis meses para formar la lista final. Solo tenemos que observarlo a él y a otros jugadores para no cometer errores en la lista definitiva.”
¿Mejor posición? Ancelotti quiere ver a Neymar como un número 10
Ancelotti habló sobre su deseo de ver a Neymar más en el centro de la cancha, en su rol natural de creador de juego:
“Sé que todos esperan que Neymar recupere su mejor condición física, incluida la CBF, el cuerpo técnico de la selección. El fútbol moderno exige talento, sí, pero también condición, intensidad… Ojalá llegue a su nivel máximo.
Creo que necesita jugar más en el centro, no como extremo. Hoy los extremos también deben aportar defensivamente. En el centro, su carga defensiva es menor y está más cerca del gol, aumentando sus oportunidades de marcar. Para mí, la posición ideal sería un ‘Falso 9’.”
¿MLS en 2026? Posible reunión de Neymar con Messi ante un traslado
Neymar ha disputado tres partidos desde su regreso tras la lesión, incluyendo una sorprendente victoria sobre Palmeiras que ayudó a sacar a Santos de la zona de descenso.
Los problemas en el muslo han sido un obstáculo en los últimos meses, pero el brasileño suma seis goles y tres asistencias en 24 apariciones esta temporada. Para ganarse la confianza de Ancelotti, aún necesitará más consistencia, y podría incluso jugar en otro club para 2026. Su contrato avanza hacia la agencia libre, y se especula sobre un posible reencuentro con Lionel Messi y Luis Suárez en el Inter Miami de la MLS, reviviendo la famosa tripleta ‘MSN’ del Barcelona.
