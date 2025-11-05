Getty/GOAL
¿No hay lugar para Neymar en la Copa del Mundo? Carlo Ancelotti dice que la convocatoria de Brasil está 'cerca' de ser decidida, dejando fuera nuevamente a la estrella del Santos
La espera de Neymar para regresar a Brasil continúa
Los aficionados de Brasil están esperando pacientemente que Neymar se vuelva a poner los colores del equipo nacional mientras se acerca rápidamente la Copa del Mundo. La exestrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain no ha jugado para los cinco veces ganadores del Mundial desde octubre de 2023, cuando Brasil perdió 2-0 ante Uruguay. Neymar tuvo que ser sacado en camilla en el tiempo de descuento de la primera mitad de ese partido, y los peores temores de Brasil se hicieron realidad después de que fue diagnosticado con una lesión del ligamento cruzado anterior.
El deslumbrante atacante pasó casi un año fuera de las canchas, antes de marcar su regreso para su entonces empleador Al-Hilal en octubre de 2024.
Hizo un sensacional regreso a su club de infancia Santos en el invierno a principios de este año, pero ha luchado para recuperar la forma física y el ritmo, perdiéndose 40 partidos solo en el último año. Su reciente lesión en el isquiotibial lo dejó fuera de acción por más de seis semanas. Neymar marcó su regreso con una participación de 23 minutos contra Fortaleza en un empate 1-1 en la liga, pero eso no fue suficiente para convencer al entrenador de Brasil, Ancelotti, de incluirlo en la selección para los próximos amistosos contra Senegal y Túnez.
¿Insinuó Ancelotti que Neymar podría quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial?
En octubre, Neymar recibió una segunda oportunidad a nivel internacional por parte de Ancelotti, quien afirmó que las puertas de la selección nacional de Brasil siempre estarán abiertas para el jugador de 33 años mientras se mantenga en buenas condiciones físicas. "Neymar puede jugar a su máximo nivel en este equipo sin ningún problema," dijo el ex-entrenador del Real Madrid a los reporteros. "Cuando está en buenas condiciones físicas, tiene la calidad para jugar no solo en Brasil, sino en cualquier equipo del mundo debido a su talento."
Sin embargo, tras el anuncio de la convocatoria de Brasil para los próximos amistosos internacionales, los reporteros nuevamente comenzaron a especular si el máximo goleador de la Selecao hará parte del Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano. Durante la reciente conferencia de prensa, Ancelotti dijo: "Todavía no he hablado con Neymar, veremos qué pasa cuando se recupere y pueda jugar nuevamente." También agregó que "podría convocar a un jugador que carezca de forma física para el primer partido o dos del Mundial, pero es imposible" para él "incluir a un jugador que no esté físicamente listo para todo el torneo. Necesitamos jugadores que estén en su mejor momento."
Las declaraciones de Ancelotti tras el anuncio de la convocatoria podrían haber añadido más peso a la idea de que Neymar podría perderse el vuelo para el evento destacado del próximo año. "Creo que cuanto más tiempo paso con los jugadores, más nos acercamos a la lista final. Creo que estamos cerca de lo que podría ser la lista final para junio, creo que 17 a 18 jugadores," dijo el entrenador en jefe italiano.
El sueño de Ancelotti: Poner fin a la espera de 24 años de Brasil por la Copa del Mundo
En una entrevista con FIFA a principios de este año, el exentrenador de AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern Munich y Everton reveló su ambición de guiar a Brasil a la gloria de la Copa del Mundo el próximo año. "¡Lo mismo que siempre esperamos!", dijo Ancelotti cuando se le preguntó qué espera de los fieles brasileños en la Copa del Mundo. "Nos mostrarán un gran apoyo. Creo que es nuestra responsabilidad, en la Selección, darles a los brasileños lo que quieren: ganar la Copa del Mundo por primera vez en 24 años."
El futuro de Neymar en Santos es incierto ante su ausencia en Brasil
Neymar está acercándose al final de su contrato con Santos, con informes que sugieren que los gigantes brasileños están supuestamente en un dilema sobre el futuro del superestrella en el club. Recientemente, Marcelo Teixeira, el presidente del club, confirmó que les gustaría renovar el contrato de Neymar. Pero cualquier extensión vendrá con limitaciones financieras.
"El proyecto de Neymar no es para seis meses o un año. Es para el Mundial 2026," dijo Teixeira. "Santos sabía cómo trataría a Neymar, la inversión realizada. Es una alta inversión. Santos y Neymar evalúan la situación periódicamente. La evaluamos cuando llegó, y dicha evaluación no es la misma que la de hoy. Y la situación financiera será evaluada por ambas partes hasta el final del año. Él no está preocupado por las finanzas. Y Santos tiene un límite.
"El proyecto de Neymar es el Mundial 2026. Si encontramos un terreno común, su continuidad se confirmará. Siempre que Santos y Neymar, que tienen un entendimiento fuerte y positivo de confianza, lleguen a un terreno común. Creo que resolveremos esta situación en el momento adecuado."
Los informes sugieren que una reunión con Lionel Messi y Luis Suárez en el Inter Miami podría materializarse potencialmente.
