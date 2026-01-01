Getty
No habrá reunión con Lionel Messi para Neymar ya que la estrella del Santos firma un nuevo contrato
Contrato de Neymar: Cuándo expirará el nuevo acuerdo con Santos
Según Globo Esporte, Neymar tiene un acuerdo con Santos que lo mantendrá en Vila Belmiro hasta el 31 de diciembre de 2026. En algún momento pareció que el creador de juego de 33 años estaba destinado a asumir un nuevo desafío después de convertirse en agente libre.
Está, sin embargo, actualmente trabajando en otro programa de rehabilitación, habiéndose sometido a una cirugía de rodilla, y está feliz de permanecer en un entorno familiar que lo mantiene cerca de familiares y amigos.
Contrato lucrativo: Cuánto le cuesta Neymar a Santos
Mientras que Santos está comprensiblemente encantado de ver a su capitán talismán comprometerse con un nuevo contrato, Globo informa sobre cómo le cuesta al club la misma cantidad por mes que "cuatro o cinco jugadores regulares". También tiene un contrato de derechos de imagen con NR Sports que aumenta su paquete salarial.
Neymar ha acordado quedarse después de terminar la temporada 2025 con estilo, ayudando a Santos a alejarse del peligro de descenso. Después de regresar de un problema de isquiotibiales en noviembre, anotó cinco goles en siete partidos, incluyendo un hat-trick contra Juventude.
Se hicieron preguntas de forma regular sobre si el exdelantero del Barcelona y Paris Saint-Germain buscaría un nuevo comienzo en lo que es un año de Copa del Mundo. Necesita jugar regularmente para formar parte del equipo de Carlo Ancelotti para otro torneo importante.
La búsqueda de la Copa del Mundo: ¿Neymar estará en el equipo de Brasil?
Neymar, quien es el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil con 79 goles en 128 partidos, no ha representado a su país desde que sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla en septiembre de 2023. Sin embargo, ha prometido estar listo para otro intento de gloria global.
Dijo recientemente a los reporteros: “Haremos todo lo posible, incluso lo imposible, para traer esta Copa del Mundo de vuelta a Brasil”. Continuó diciendo sobre ayudar en esa misión: “Si llegamos a la final, prometo marcar”.
El exentrenador del PSG, AC Milan, Chelsea y Real Madrid, Ancelotti, ha dejado la puerta abierta para que Neymar pueda recibir una convocatoria internacional, pero ha hablado regularmente sobre cómo el sentimiento no permitirá que impacte sus selecciones.
Se le ha dejado claro a Neymar que tendrá que ganarse su lugar. El táctico italiano Ancelotti ha dicho: “Hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros jugadores. Tenemos que pensar en Brasil, que puede ser con Neymar o sin Neymar, con otros jugadores o sin otros jugadores.
“La lista definitiva la haremos después de la fecha FIFA en marzo. Entiendo muy bien que la gente está muy interesada en Neymar. Quiero aclarar que estamos en diciembre, el Mundial es en junio, elegiré al equipo que irá al Mundial en mayo. Si Neymar merece estar, si está bien, mejor que alguien más, jugará en el Mundial. No le debo nada a nadie.”
No habrá reunión del MSN: Neymar no se unirá a Messi y Suárez en la MLS.
Neymar tiene mucho que demostrar ya que ha perdido un total de 89 partidos desde que se trasladó al equipo de la Saudi Pro League, Al-Hilal, en 2023. Una desafortunada lesión de ligamento cruzado anterior llevó a que su lucrativo contrato en el Medio Oriente fuera rescindido, mientras más problemas de condición física han sido sufridos de regreso en casa en el Santos.
Se ha sometido a otra operación en su rodilla izquierda y se dice que está trabajando con el renombrado fisioterapeuta brasileño Eduardo Santos - un hombre que ha sido apodado 'Dr. Milagro' después de ayudar previamente a personas como Philippe Coutinho y Matheus Cunha a recuperaciones rápidas de serios problemas de rodilla.
Al comprometerse con ese plan, Neymar - que había sido vinculado con equipos en Italia y la Premier League inglesa - ha descartado una reunión con sus ex compañeros del Barcelona, Messi y Luis Suárez, en el ganador de la MLS Cup, Inter Miami.
Se había sugerido que su legendaria fuerza de ataque 'MSN' podría reformarse en los Estados Unidos, pero cualquier movimiento al sur de Florida ha sido retrasado indefinidamente. Neymar, sin embargo, tiene mucho por lo que jugar durante los próximos 12 meses.
