«No estamos muy lejos del Arsenal», insiste Tammy Abraham, quien afirma que el Aston Villa PUEDE alcanzar a los Gunners y ganar el título de la Premier League
El empate de Abraham mantiene vivas las esperanzas del Aston Villa de ganar el título.
Abraham marcó en los últimos minutos después de que los visitantes del Leeds llevaran casi una hora por delante gracias al gol de Anton Stach en la primera parte. El Aston Villa ha visto cómo su infalible consistencia de principios de temporada se ha tambaleado un poco en las últimas semanas, con solo dos victorias en sus últimos siete partidos, pero sigue a solo siete puntos del líder, con 11 partidos por jugar, tras una racha complicada para el Arsenal.
Los Gunners empataron 2-2 con el colista, el Wolves, el miércoles, lo que llevó a muchos a decir que la lucha por el título sigue muy abierta, mientras los aficionados tanto del equipo de Arteta como de sus rivales se volvían locos en las redes sociales. El Manchester City sigue siendo el mejor situado para alcanzar al Arsenal, pero con el Villa a solo dos puntos de los hombres de Pep Guardiola, todavía tiene posibilidades, algo que señaló Abraham al final del partido en Villa Park.
El jugador de 28 años marcó su segundo gol en cinco partidos, el primero en la Premier League, desde que fichó por el Villa por segunda vez en enero. Llegó procedente del Besiktas, después de que el gigante turco lo fichara del Roma, y habló con los periodistas al final del partido, después de que su gol en los últimos minutos, tras salir desde el banquillo, le diera un punto al equipo de West Midlands el sábado por la tarde.
Abraham afirma que el Aston Villa sigue en la lucha por el título.
Abraham declaró a BBC Final Score: «Al ver los últimos resultados del Leeds, nos dimos cuenta de que han estado consiguiendo empates y poniendo las cosas difíciles a sus rivales. Así que sabíamos lo que nos esperaba y estamos contentos de no haber perdido el partido. Solo tenemos que seguir adelante y seguir creyendo en nosotros mismos.
Cuando llegué, hablé con algunos de los chicos y, viéndolo desde lejos, se puede ver que el equipo tiene muchas cualidades. Estamos encantados de estar donde estamos hoy, pero estamos muy cerca, así que tenemos que seguir esforzándonos y creyendo en nosotros mismos.
¿Quién sabe lo que puede pasar? No estamos muy lejos del Arsenal, que está en lo más alto. Por desgracia, hoy no hemos conseguido la victoria, pero tenemos que seguir esforzándonos.
Hablamos de ello varias veces en los entrenamientos [jugar junto a Ollie Watkins] y, por suerte, pudimos marcar el gol para que el entrenador viera que puede funcionar. Sabemos que es un delantero de primer nivel, lleva aquí varios años y ha marcado muchos goles, así que es una competencia fantástica. Estoy feliz de volver a casa, solo necesito encontrar una vivienda».
Emery habla tras el empate del Villa con el Leeds
El entrenador del Villa, Emery, declaró a BBC Sport: «Este punto es bueno. ¿Por qué? Este partido es muy difícil y esta es la consistencia que debemos mantener. El Leeds mereció el empate. Creamos ocasiones en la segunda parte, pero ellos también tuvieron oportunidades de marcar.
Defendían más atrás que en la primera parte. Nos presionaban. Intentamos dominar con combinaciones, pero fue difícil. No necesitábamos jugar balones largos a Watkins. Teníamos que jugar más por fuera que por dentro. La mejor ocasión que tuvimos fue en la primera parte. Aceptamos el empate en este partido».
Añadió sobre Abraham: «Está compitiendo con Ollie Watkins para mejorar nuestro tercio ofensivo. Hoy jugamos con los dos porque lo necesitábamos. Estuvo bien. Hoy conseguimos un punto con su gol».
Se avecinan meses tensos en la lucha por el título
Asegurar la clasificación para la Liga de Campeones es el objetivo principal del Aston Villa en lo que queda de temporada, pero el equipo de Emery intentará mantenerse a tiro de los dos primeros puestos ahora que nos adentramos en lo que parece ser una recta final muy tensa.
El Villa no se ha proclamado campeón de Inglaterra desde 1980/81, hace 45 años, y sería una de las mayores sorpresas de la historia de la Premier League si le arrebatara el título al Arsenal, superando en el proceso a uno de los mejores entrenadores de la historia, Guardiola.
