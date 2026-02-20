«No estaba gritando en la autopista»: Michael Carrick revela cómo se enteró de que el puesto en el Manchester United era suyo

Carrick es plenamente consciente de que solo ha sido nombrado para un periodo corto y que debe ir partido a partido, pero no oculta que le gustaría conseguir un contrato indefinido.

Cuando se le preguntó por sus planes de futuro, respondió: «No es una respuesta preparada, para mí es el puesto definitivo. Lo estoy disfrutando mucho, me encanta lo que hago. Soy afortunado. Me siento privilegiado por estar en la posición en la que estoy, pero no es que crea que puedo hacerlo y esté aquí para hacerlo.

Lo dije cuando llegué: hay un lado sentimental en todo esto... Entender el puesto, pasar por el club, estar aquí, amar al club, ser aficionado y todo ese lado es una cosa. Pero, en realidad, ahora estoy aquí para hacer un trabajo, formar un buen equipo y tener éxito.

No decido cuánto tiempo va a durar, pero me encanta estar aquí y, mientras esté aquí, daré todo lo que pueda. Y siempre planifico a largo plazo en beneficio del club de fútbol. Así es como creo que debe ser».

Carrick ha llevado al United a los cuatro primeros puestos de la Premier League, en su intento por asegurar el billete de vuelta a la Champions League, y disputará su sexto partido como entrenador de los Red Devils cuando se enfrente a David Moyes y al Everton el lunes en el Hill Dickinson Stadium.