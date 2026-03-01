Getty Images Sport
«¡No es penalti!» Oliver Glasner sugiere que el árbitro concedió al Manchester United una «ventaja en Old Trafford» con una decisión crucial a favor del equipo local en el partido contra el Crystal Palace
Glasner cuestiona una decisión clave sobre una penalización.
El punto de inflexión del partido llegó en la segunda parte, lo que desató una gran polémica y provocó la ira del entrenador visitante. Oliver Glasner se mostró visiblemente frustrado por la secuencia de acontecimientos que llevaron a la expulsión directa de Maxence Lacroix por una falta como último hombre sobre Matheus Cunha y el consiguiente penalti que, en última instancia, permitió a los locales volver a meterse de lleno en un partido muy reñido.
En declaraciones a los medios de comunicación tras el pitido final, el técnico del Palace no se contuvo a la hora de valorar con franqueza el arbitraje. «La tarjeta roja cambió completamente el partido», afirmó Glasner. «Creo que es una decisión muy dura. La falta se produce fuera del área. Cunha es muy inteligente al esperar a estar dentro del área para caer».
Califica la decisión como una «bonificación de Old Trafford».
El técnico austriaco siguió analizando la polémica jugada defensiva, destacando que, aunque la falta fuera totalmente justificada, la ubicación exacta de la infracción hacía que la decisión de pitar penalti fuera fundamentalmente incorrecta. Reconoció que la situación defensiva era innegablemente compleja para los árbitros en tiempo real, pero se mantuvo firme en que su equipo, que estaba pasando apuros, había sido gravemente perjudicado por la decisión final.
Al profundizar en la presión a la que se enfrentaban los árbitros, Glasner fue más allá y sugirió que el ambiente intimidatorio único del histórico estadio había influido de forma subconsciente en el proceso de decisión del árbitro. «Hay varias situaciones diferentes que juzgar, pero sigo pensando que es una decisión equivocada», explicó con vehemencia. «No es penalti, quizá sea tarjeta roja por una falta fuera del área. Pero la falta comienza fuera del área. Quizá sea un poco la ventaja de Old Trafford».
Fernandes y Sesko completan la remontada.
La tarde comenzó con una frustración palpable para la afición local, ya que los Eagles se adelantaron inesperadamente gracias a un gol de Lacroix, lo que amenazó seriamente con arruinar el ambiente en el Teatro de los Sueños. Sin embargo, el partido dio un giro radical en la segunda parte, cuando Cunha fue derribado en el área, lo que provocó la expulsión de Lacroix y allanó el camino para que Fernandes empatara cómodamente desde el punto de penalti con un remate sereno.
El mediapunta portugués se convirtió rápidamente en asistente, realizando una magnífica asistencia a Benjamin Sesko, que remató de cabeza con maestría para marcar el gol de la victoria y asegurar un importante 2-1. Este resultado tan importante aupó al United al tercer puesto de la tabla de la Premier League con 51 puntos, a 10 puntos del líder, el Arsenal, y a ocho del segundo, el Manchester City, mientras que el Crystal Palace sigue en la frustrante 14.ª posición con 35 puntos.
Continúa la impresionante racha invicta en la liga
Este último triunfo aguerrido añade otro capítulo muy positivo al notable resurgimiento nacional del Manchester United bajo la dirección de Michael Carrick. Los resistentes Red Devils han demostrado un gran carácter para asegurar victorias cruciales en la liga contra pesos pesados tradicionales como el Manchester City, el Arsenal y el Tottenham, además de victorias difíciles y reñidas contra el Fulham, el Everton y ahora el Crystal Palace. Haber superado con brillantez esta increíblemente difícil serie de exigentes partidos invernales sin sufrir una sola derrota en la liga ha consolidado firmemente su posición entre los cuatro primeros y ha restaurado por completo la inmensa confianza entre los apasionados seguidores de Old Trafford.
