«No es fuerte en el juego aéreo»: Anton Stach, la sensación del Leeds United, recibe críticas inesperadas del seleccionador alemán Julian Nagelsmann... pero hay buenas noticias para la estrella del Arsenal Kai Havertz
Stach disfruta de una productiva temporada de debut en la Premier League.
Un jugador que parece estar teniendo dificultades para convencer al seleccionador alemán es el centrocampista del Leeds United Anton Stach. Ha sido toda una revelación en Elland Road, pero parece que su regreso a la escena internacional para los próximos amistosos contra Suiza y Ghana está lejos de estar garantizado. A pesar de disfrutar de una productiva temporada de debut en la Premier League tras su fichaje por el Hoffenheim, Stach recibió una crítica sorprendentemente dura por parte del seleccionador nacional. La valoración de Nagelsmann se centró especialmente en los aspectos físicos y defensivos del juego del jugador de 27 años. La crítica llega en un momento en el que Stach está cosechando elogios en Inglaterra, tras haber marcado cuatro goles y dado tres asistencias en 23 partidos de liga.
Nagelsmann destaca las debilidades de Stach
En una extensa entrevista con Kicker, el técnico de 38 años habló abiertamente sobre las difíciles decisiones a las que se enfrenta el departamento de ojeadores de la selección nacional. Aunque reconoció el impacto de Stach en la Premier League, donde recientemente acaparó los titulares con un impresionante gol desde lejos contra el Aston Villa, Nagelsmann señaló algunas preocupaciones tácticas específicas. Dijo: «Lo está haciendo bien allí. Pero no es excepcionalmente fuerte en el juego aéreo y tampoco es el mejor en recuperaciones. Además, es alguien que prefiere tener el juego delante de él. En mi opinión, su mejor posición en el Hoffenheim era la de central en una defensa de tres, desde donde podía caer a la posición de mediocentro defensivo».
Buenas noticias para las estrellas del Arsenal y el Bayern
Mientras que Stach se enfrenta a una dura batalla, hubo noticias mucho mejores para el centrocampista del Arsenal Kai Havertz y la sensación del Bayern de Múnich Jamal Musiala. Nagelsmann confirmó que ambos jugadores son fundamentales en sus planes para los próximos partidos internacionales de marzo, poniendo fin a sus largas ausencias del equipo debido a lesiones. El entrenador destacó la importancia de integrar lo antes posible a sus talentos más creativos en el grupo para evitar cualquier pérdida de cohesión táctica.
Nagelsmann expresó su preocupación por el tiempo transcurrido desde la última vez que el dúo jugó con los cuatro veces campeones del mundo y señaló la dificultad de mantener el ritmo cuando los jugadores están ausentes durante largos periodos. «Es porque parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que participaron. No he visto a Jamal con la selección nacional desde hace más de diez meses, y a Kai desde hace aún más tiempo. Es muy valioso tenerlos de vuelta. De lo contrario, con el tiempo les resultará difícil encontrar su ritmo dentro de la estructura de la selección nacional», explicó el entrenador.
Nagelsmann advierte sobre los polémicos descartes de la plantilla
El exentrenador del Bayern de Múnich se mostró característicamente franco al hablar de los criterios para sus futuras listas de convocados. Admitió que sus decisiones podrían no coincidir siempre con la opinión pública o las expectativas de los propios jugadores. «En general, el factor que más influye en el seleccionador nacional es encontrar la combinación adecuada en la selección del equipo», explicó Nagelsmann. «Habrá que tomar decisiones. Ya puedo adelantar que, cuando llegue el momento, algunas de nuestras decisiones seguramente no serán bien recibidas. No solo por parte de los jugadores, sino también por parte del público en general. Porque es posible que un jugador que es titular habitual y pieza clave en su club no esté previsto en nuestra alineación inicial».
Cuenta atrás final para las pruebas de Ghana y Suiza
Ahora que la cuenta atrás para el Mundial ha comenzado en serio, los próximos partidos contra Suiza y Ghana representan una última oportunidad para que varios jugadores demuestren su valía. Nagelsmann ha sentado las bases para un periodo de intensa competencia dentro del equipo. Al criticar públicamente a algunos y dar la bienvenida a otros, se ha asegurado de que todos los jugadores sepan exactamente cuál es su situación. El mensaje es claro: el rendimiento en la Premier League o la Bundesliga es solo el punto de partida; la verdadera prueba es encajar en la visión específica que Nagelsmann tiene para el futuro de la selección nacional.
