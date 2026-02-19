«No deberían estar en el partido»: el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, envía un contundente mensaje contra el racismo tras los insultos a Vinicius Jr

Rosenior declaró a los periodistas, según recoge The Independent: «Es molesto. Siempre hay que tener en cuenta el contexto. Lo que sí diré es que cualquier forma de racismo en la sociedad, no solo en el fútbol, es inaceptable.

No puedo hablar de un incidente que está siendo investigado. No voy a hablar de ese incidente. Lo que diría es que cuando ves a un jugador tan molesto como lo estaba Vinicius Jr, normalmente es porque hay una razón para ello».

Rosenior añadió, probablemente en referencia a los comentarios de Mourinho tras el partido, que la raza nunca debería ser un factor «independientemente de cómo celebre un jugador».

«Yo mismo he sido víctima de abusos racistas», continuó Rosenior. «Conozco a personas que lo han sufrido y lo que la gente debe entender es que cuando te juzgan por algo de lo que deberías estar orgulloso, es lo peor que te puede pasar.

Si cualquier jugador, entrenador o directivo es declarado culpable de racismo, no debería estar en el fútbol. Es tan simple como eso.

«Es una situación muy compleja cuando se habla de raza o género. Hay muchas cosas que deben cambiar en la sociedad. Para ser sincero, me repugna. Creo que es un debate que va más allá del fútbol. Creo que debe haber más responsabilidad por estas cosas que hay que erradicar».