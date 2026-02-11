Getty Images Sport
«¡No creo que esto le haya pasado nunca a otro club!» - Antonio Conte descarta al Nápoles de la lucha por el título de la Serie A tras su eliminación de la Coppa Italia.
Conte critica el nivel arbitral tras la sorprendente eliminación
La temporada del Nápoles tocó fondo el martes por la noche, cuando fue eliminado de los cuartos de final de la Coppa Italia por el Como. El empate 1-1 en el Estadio Diego Armando Maradona, donde Antonio Vergara marcó al comienzo de la segunda parte para neutralizar el penalti de Martin Baturina para el Nápoles, dio lugar a una tensa tanda de penaltis. Al final, los fallos decisivos de Romelu Lukaku y Stanislav Lobotka condenaron a los locales a la derrota.
Sin embargo, la furia de Conte tras el partido se dirigió principalmente al árbitro. El técnico del Nápoles se sintió agraviado porque el defensa del Como Jacobo Ramon no fuera expulsado por una falta sobre Rasmus Hojlund, una decisión que, en su opinión, resume la mala temporada de los árbitros italianos. Pidió al responsable del arbitraje, Gianluca Rocchi, que tomara medidas, insistiendo en que el nivel actual del arbitraje es perjudicial para el fútbol italiano.
«Sin duda, no es una buena temporada para los árbitros y para el VAR, espero que puedan encontrar algo que mejore la situación», declaró Conte a Sport Mediaset. «El hecho es que todo el mundo se queja, entrenadores, jugadores y aficionados, por lo que el deporte debe dar un paso adelante y mejorar, porque al igual que nosotros mejoramos nuestros equipos, Rocchi tiene que mejorar a sus árbitros y a los responsables del VAR. No es bueno para el fútbol, no es bueno para nosotros».
- Getty Images Sport
«Podemos ir a un santuario y rezar».
Aunque las decisiones arbitrales le molestaron, Conte reservó su valoración más amarga para la crisis de lesiones que asola a su plantilla. Cuando se le preguntó si la eliminación podría ayudar al Nápoles a centrarse en recortar los nueve puntos que le separan del líder, el Inter, en la Serie A, el entrenador se rió de la sugerencia. Enumeró una lista de lesiones graves de estrellas clave, entre ellas Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne y Billy Gilmour, como razones por las que tiene las manos atadas.
«Qué pregunta más absurda», respondió Conte. «¿Cómo se puede predecir la lesión de Di Lorenzo, o la de Lukaku con un tendón desprendido, la de De Bruyne con una lesión en un tendón de una pierna en la que ya se había operado, o la de Gilmour, que necesita cirugía y estará meses de baja? ¿Cómo se puede predecir eso?
Lo que podemos hacer es ir a un santuario y rezar, porque son lesiones que duran toda la temporada. Con seis o siete jugadores importantes fuera durante meses, los mismos tienen que seguir jugando todo el tiempo, lo que crea problemas para [Scott] McTominay y [Amir] Rrahmani. No creo que esto le haya pasado nunca a otro club».
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos y consejos para ganar con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
El equipo superó su potencial en medio de la inactividad en el mercado de fichajes.
El exentrenador del Chelsea y la Juventus se mostró dispuesto a proteger a sus jugadores de las críticas, argumentando que están rindiendo por encima de lo esperado dada la falta de recursos. Destacó que, mientras que el Como llegó con la plantilla al completo y 10 días de descanso, el Nápoles estaba formando un equipo apenas tres días después de un agotador partido contra el Génova, en el que acabaron con 10 hombres.
Conte también criticó la estrategia de fichajes del club, señalando que le dijeron que «no podían hacer nada» en el mercado, lo que le dejó con una plantilla reducida que está al límite de sus posibilidades.
«Solo puedo elogiar a estos jugadores, porque estamos superando nuestro potencial actual», insistió. «Tenemos muy pocos recursos disponibles, que simplemente no se acercan a las ambiciones que deberíamos haber tenido para esta temporada. A pesar de eso, los chicos lo están haciendo muy bien... teniendo en cuenta la plantilla de la que disponemos ahora mismo, cualquier entrenador tendría dificultades».
- Getty Images Sport
Las declaraciones sobre el Scudetto tachadas de «ridículas»
Tras quedar eliminado de la Coppa Italia y la Champions League, la temporada del Nápoles corre el riesgo de esfumarse por completo. Conte fue brutalmente sincero sobre la posición de su equipo en la jerarquía, señalando al Inter, al AC Milan, a la Roma y a la Juventus como fuerzas superiores. Exigió «evaluaciones serias» por parte de los medios de comunicación, sugiriendo que cualquier conversación sobre defender su Scudetto o lanzar un desafío tardío está completamente alejada de la realidad de su situación.
«Creo que lo que estamos haciendo esta temporada es increíblemente positivo, dadas las circunstancias», concluyó Conte. «En cuanto al Scudetto, hay una diferencia de nueve puntos, tenemos serios problemas y ustedes están hablando del Scudetto. Vamos. Están el Inter, el Milan, la Roma, la Juventus, incluso el Como, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ser serios también en las preguntas y las evaluaciones, de lo contrario todo se vuelve ridículo».
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios