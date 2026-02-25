Nicolo Barella culpa al penalti «inventado» del Liverpool por la sorprendente eliminación temprana del Inter de la Liga de Campeones

Tras la derrota ante el equipo noruego, Barella, visiblemente frustrado, no se contuvo. «Lo intentamos, pero ellos fueron mejores», dijo. «Es indignante que nos hayamos quedado fuera de la fase de grupos por un punto porque pitaban un penalti inventado en el minuto 90 [contra el Liverpool] y, con eso, no terminamos entre los ocho primeros. Sin eso, nos habríamos ahorrado los dos partidos extra y el viaje a Noruega, pero así es la nueva Champions League».

El incidente en cuestión involucró a Florian Wirtz, que cayó bajo la presión de Alessandro Bastoni. Aunque inicialmente el juego continuó, una intervención del VAR llevó al árbitro al monitor junto al campo, donde posteriormente concedió el penalti. La decisión fue recibida con burlas generalizadas en ese momento, y Barella cree claramente que el efecto dominó de ese único silbato llevó directamente a la prematura eliminación del Inter de la competición esta semana.