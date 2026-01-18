Getty Images Sport
Niclas Füllkrug vive una pesadilla en Milán tras robo de joyas valuadas en 500 mil euros
La habitación de hotel de Fullkrug fue saqueada
El técnico del West Ham, Nuno Espírito Santo, dio luz verde a la cesión de Niclas Füllkrug al AC Milan, tras un periodo complicado del delantero en Londres. El exjugador del Werder Bremen y Borussia Dortmund no marca a nivel de clubes desde abril de 2025 y, además, las lesiones lo han limitado a solo 11 titularidades en la liga desde su llegada al London Stadium en 2024.
En Milán, el atacante de 32 años tampoco ha logrado reencontrarse con el gol. De hecho, sigue sin anotar en sus primeros cuatro partidos de Serie A bajo las órdenes de Massimiliano Allegri.
Su mala racha se agravó esta semana, cuando al regresar a su habitación de hotel tras entrenar —antes del viaje a Como— descubrió que había sido víctima de un robo.
De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, los ladrones sustrajeron artículos valuados en aproximadamente 500 mil euros de una caja fuerte, entre ellos relojes y joyas. También se reportó el robo de pulseras y aretes pertenecientes a su esposa. El futbolista ya colabora con las autoridades italianas para identificar a los responsables.
Fullkrug reside en un alojamiento temporal
Füllkrug se encuentra actualmente en un alojamiento temporal tras su llegada al AC Milan en calidad de préstamo, mientras define su futuro. El club rossonero tiene la opción de hacer permanente el fichaje al término de la temporada.
Los futbolistas siguen siendo un objetivo frecuente de robos, y en meses recientes jugadores de la Premier League como Yves Bissouma y Raheem Sterling también han sido víctimas de este tipo de delitos.
El Milan despega con Allegri
El AC Milan atraviesa un gran momento en la Serie A bajo la dirección de Massimiliano Allegri. Aunque se encuentra a seis puntos del líder y rival de ciudad, el Inter, los rossoneri tienen un partido pendiente y podrían reducir la distancia a solo tres unidades cuando enfrenten al Lecce este domingo.
El conjunto milanista suma 19 partidos invicto en la liga, y su única derrota en el campeonato fue ante el Cremonese en la jornada inaugural de la temporada.
Tras empatar de forma consecutiva ante el Génova y la Fiorentina, el Milan volvió al camino del triunfo el jueves con una victoria 3-1 sobre el Como de Cesc Fàbregas en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Marc Oliver Kempf abrió el marcador para el Como al minuto 10, pero Christopher Nkunku igualó para el Milan desde el punto penal antes del descanso. En la segunda mitad, Adrien Rabiot firmó un doblete para sellar tres puntos valiosos para el equipo de Allegri.
¿Cuál es el próximo paso para el AC Milan?
Tras el duelo ante el Lecce, el AC Milan centrará su atención en el choque contra la Roma el próximo fin de semana.
Los rossoneri no tienen competencia europea esta temporada después de su decepcionante campaña 2024-25, y además quedaron eliminados de la Coppa Italia el mes pasado a manos de la Lazio. Por ello, la Serie A representa su única oportunidad de conquistar un título en esta campaña.
