N’Golo Kanté regresa a la selección francesa y Didier Deschamps asegura que sigue en su mejor momento

Didier Deschamps incluyó a N’Golo Kanté en su última convocatoria de la selección francesa, marcando la primera llamada del veterano mediocampista en un año antes de los cruciales partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Ucrania y Azerbaiyán. La inclusión de Kanté sorprende a muchos, dado su traslado a la Pro League de Arabia Saudita en 2023 con el Al-Ittihad, pero Deschamps dejó claro que el exjugador de Chelsea y Leicester City sigue siendo una pieza clave de sus planes.

El mediocampista de 34 años jugó por última vez con Les Bleus en noviembre de 2024, capitaneando al equipo en un empate 0-0 de la Liga de Naciones contra Israel. Desde entonces, ha reconstruido de manera silenciosa su ritmo y forma en Arabia Saudita, acumulando 12 apariciones en todas las competiciones esta temporada.

Francia lidera actualmente el Grupo D de clasificación con 10 puntos, tres más que Ucrania. Con dos partidos decisivos por delante —recibiendo a Ucrania el 13 de noviembre y viajando a Azerbaiyán tres días después—, Deschamps ha recurrido a la experiencia para estabilizar su equipo. La convocatoria de Kanté resalta su consistencia, liderazgo y capacidad de influencia incluso en un nuevo entorno.

El mediocampista, que suma 64 partidos internacionales, se unirá a un equipo que afronta bajas importantes por lesiones, incluidos Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot.

