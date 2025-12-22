'¡No hagas lo que hizo Neymar!' - Vinicius Jr recibe advertencia sobre el traspaso al Real Madrid mientras un compatriota brasileño usa el Balón de Oro para enfatizar el mensaje en el Santiago Bernabéu

Puede que la cabeza del joven de 25 años haya sido girada por las riquezas que se ofrecen en otros lugares, pero Sandro ha advertido que no siempre la hierba es más verde. El ex centrocampista del Tottenham ha utilizado a Neymar como ejemplo para subrayar ese punto.

Sandro - hablando con BOYLE SPORTS, que ofrece las últimas apuestas de fútbol - dijo: “¿Necesitarán Vinicius Junior o Xabi Alonso dejar el Real Madrid? No, creo que ambos pueden quedarse y tener una buena racha de resultados juntos.

No estuve de acuerdo con lo que hizo Vinicius, y luego Alonso lo estaba sacando, pero esto es normal. Vinicius solo necesita enfocarse en el Real Madrid. No hagas lo que Neymar hizo en el Barcelona y te vayas. ¡No lo hagas, por favor!

“En Brasil, decimos que necesitas intentar mantenerte tranquilo. Cálmate. Vinicius tiene esta cara, pero esto puede ser solo un momento. Es nada. No es un problema. Siendo un exfutbolista ahora, tengo que dar algún consejo. Tienes que respirar antes de pensar en irte.

“Me fui del Tottenham. Pensé que quería irme porque estaba peleando con los entrenadores y apresuré las cosas, pero hombre me encantaba en el Tottenham. ¿Por qué me fui? Tenía un contrato de tres años. ¿Por qué tenía tanta prisa? Vinicius, por favor toma un respiro.

“Esto es tan importante en la vida también, pero especialmente para los futbolistas, tenemos tantas personas a nuestro alrededor diciéndole al jugador que deberías irte, que el entrenador no te respeta, pero vamos."

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos y conocimientos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!