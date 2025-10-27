¿Se acabó para Neymar? Santos informa al padre de la estrella sobre la decisión del contrato mientras aumenta el rumor de una posible reunión con Lionel Messi en el Inter Miami

Desde 2023, Neymar ha sido acosado por lesiones desde sus días en el Paris Saint-Germain. Su lucrativo traslado al Al-Hilal no mejoró la situación, ya que meses después de unirse al club, el jugador de 33 años sufrió una rotura de ligamento cruzado, lo que lo dejó fuera por casi un año. Poco después de recuperarse, volvió a aparecer con una lesión en el tendón de la corva, finalmente dejando el club en enero de este año para regresar a su club de infancia, Santos. Pero el problema en el tendón de la corva parece ser recurrente con frecuencia, obligándolo a perder numerosos partidos, no solo para el club sino también para su país. Ancelotti dijo de él este mes: "Neymar puede jugar a su máximo nivel en este equipo sin ningún problema. Cuando está en buena condición física, tiene la calidad para jugar no solo en Brasil sino en cualquier equipo del mundo debido a su talento."