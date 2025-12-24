'Incluso lo imposible': Neymar hace una 'promesa' a Brasil antes del Mundial 2026 y envía un mensaje a Carlo Ancelotti

Santos ha confirmado que su estrella atacante se sometió exitosamente a una cirugía de rodilla, mientras Neymar enfrenta una carrera contrarreloj para recuperar su estado físico completo y reclamar su posición en la selección de Brasil antes del Mundial del próximo verano en América del Norte.

El comunicado de Santos decía: "Se realizó una artroscopia para tratar una lesión en el menisco medial. La cirugía fue un éxito y el atleta se encuentra bien."

Después de luchar con un problema de rodilla en las semanas finales de la Serie A brasileña, Neymar finalmente se sometió a la operación el lunes, realizada por el doctor de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar.

Si bien Santos no proporcionó un cronograma para el regreso del atacante, Globo Esporte ha afirmado que el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain necesitaría hasta un mes para recuperarse completamente y volver al campo de entrenamiento.