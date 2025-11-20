Neymar ofrece disculpas públicas tras conceder polémico penal contra Mirassol mientras Santos sigue atrapado en la lucha por el descenso
Zona de descenso: Neymar intenta guiar al Santos hacia la salvación
Mientras pasaba de héroe a villano en el espacio de una hora, Neymar pudo ayudar al Santos a conseguir lo que podría ser otro punto valioso. Su encuentro con Mirassol terminó 1-1. El empate en casa ha puesto poco distancia entre ellos y la zona de descenso, pero continúan manteniendo una ventaja de un punto sobre Vitoria.
Santos se encuentra en el 16º lugar de la tabla, con la cabeza colectivamente por encima del agua. Solo les quedan cuatro partidos por disputar esta temporada. Neymar estará desesperado por verlos a salvo, ya que continúan haciéndose preguntas sobre su futuro.
Salida agitada: Neymar anotó y concedió un penalti
El jugador de 33 años regresó a sus raíces en enero, con un segundo período en el club de su infancia acordado después de ver rescindido su lucrativo contrato en el equipo de la Pro League saudita Al-Hilal. Habiendo pasado 12 meses al margen debido a daños en el ligamento cruzado anterior, los problemas de lesiones han sido difíciles de superar en América del Sur.
Sin embargo, Neymar ha participado en los últimos cuatro partidos de Santos y sigue siendo una presencia talismánica. Les dio el comienzo perfecto contra Mirassol. También pensó que se había ganado la oportunidad de ejecutar un penalti cuando Alvaro Barreal cayó en el área. El árbitro concedió un penalti, pero el delantero argentino de Santos estaba en fuera de juego.
Neymar estuvo luego involucrado en más drama de penales en el minuto 60. Reinaldo cayó bajo presión de Neymar, quien pateó el balón mucho después de que se hubiera ido. El árbitro del partido fue llamado para revisar el incidente en un monitor al borde del campo.
Determinó que el desafío de Neymar fue imprudente y mal cronometrado, ya que pateó a través de las piernas de Reinaldo. El lateral de Mirassol ejecutó desde los 12 pasos y, a pesar de que Gabriel Brazao tocó su esfuerzo, pudo igualar el marcador.
Lo que dijo Neymar en disculpa por la concesión del penalti
El juego terminó empatado, lo que significa que los puntos fueron compartidos. Neymar estaba feliz con ese resultado, pero sintió la necesidad de disculparse por su concesión de penalti en las redes sociales, con más preguntas siendo formuladas a los árbitros de fútbol brasileño.
Publicó en Instagram: “Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del campeonato... Dimos todo para intentar la victoria y creo que lo merecimos mucho. ¡Felicidades al equipo y a los aficionados que una vez más hicieron de esto una hermosa fiesta! ¡Seguimos juntos en esta etapa final, cada punto, cada detalle será importante!
“Nota: disculpas por el penalti... Hay tantos criterios diferentes que ni siquiera sé qué decir, ¡solo aceptar! ¡LA LUCHA NO SE DETIENE, VAMOS SANTOS !!”
Papel de No.10 y reunión con Messi: ¿Qué sigue para Neymar?
Carlo Ancelotti habrá estado entre los observadores interesados en la última salida de Neymar. El entrenador italiano, que ha seguido pasando por alto al máximo goleador de todos los tiempos de Brasil cuando se trata de una convocatoria internacional, ha hablado de querer ver a Neymar desplegado como un No.10 por sus empleadores domésticos.
Ha dicho: “Creo que necesita jugar más centrado, no como extremo, porque los extremos en el fútbol de hoy son jugadores a los que también necesitas ayudar defensivamente. Cuando juegas un poco más centrado, el trabajo defensivo es mucho menor que cuando juegas como extremo. Y también creo que un jugador muy talentoso, más cerca del gol, tiene más oportunidades de marcar goles. [Falso 9] podría ser su posición ideal.”
Eso fue lo que sucedió con Neymar contra Mirassol. Más apariciones en ese puesto de creación de juego le darán la oportunidad de captar la atención. Su contrato, sin embargo, se va agotando hacia la agencia libre al final del año calendario.
Habiendo sido vinculado con otros equipos en Sudamérica, también se ha especulado sobre una reunión con sus ex compañeros del ‘MSN’ del Barcelona, Lionel Messi y Luis Suárez, en la MLS con el Inter Miami.