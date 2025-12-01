'¡Sigue siendo un nombre enorme!' - Neymar suena para un movimiento bomba a la MLS para unirse a Lionel Messi en el Inter Miami

Se ha especulado que David Beckham y su equipo podrían buscar recrear la célebre unidad ofensiva ‘MSN’ en Miami, con Neymar listo para tener la oportunidad de reunirse con sus excompañeros del Barça, Messi y Luis Suárez.

Cuestionado sobre si un acuerdo así tendría sentido tanto desde el punto de vista deportivo como comercial, la exestrella de la USMNT y la MLS, Brad Friedel —en colaboración con talkSPORT Bet Online Slots— declaró a GOAL:

"Hay que verlo desde la perspectiva de Estados Unidos. Con el reciente cambio a Apple TV, no creo que haya funcionado tan bien como esperaban. Las cifras de suscripciones para ese paquete de la MLS no están al nivel esperado, así que están haciendo ajustes; creo que anunciaron cambios para el próximo año. Están intentando muchas cosas para aumentar el reconocimiento de la liga y la audiencia."

"Lo entiendo. Lo que hace que las ligas funcionen es la máquina de ingresos por derechos de televisión, por eso la Premier League es tan sólida. Ahora mismo, en EE.UU., no se cubren los topes salariales. Es una liga de entidad única: si Inter Miami gana dinero pero Houston pierde, todos deben compartir las pérdidas."

"Si Neymar está en forma, entonces creo que funciona, realmente lo creo, porque todavía es un nombre enorme en algunas partes de EE.UU. El problema surge si no está en forma o se lesiona mucho; entonces se convierte en una historia negativa impulsada por los medios. Se pueden entender los argumentos de ambos lados."

"Asumiría —y estos son chicos inteligentes— que sería un contrato escalonado, basado en el rendimiento y en estar en forma. Habiendo pasado tiempo en Miami antes de que llegara Messi, realmente no sabías que la ciudad tenía un equipo. Desde su llegada, las camisetas rosas y negras están por todas partes. Si Neymar llegara, eso se sumaría al impacto."

"Puedo entender lo que intentan hacer. Hay que analizarlo bien debido a su historial de lesiones. Pero tiene ese talento especial que realmente puede emocionar a algunos aficionados americanos y hacer cosas extraordinarias. Probablemente yo diría un 55 a favor y un 45 en contra."