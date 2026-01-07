AFP
Neymar firma una extensión de contrato con Santos más larga de lo esperado con la mira puesta en regresar a la selección de Brasil para el Mundial de 2026
Santos desesperado por extender la estadía de Neymar
Cuando Neymar regresó al Santos a principios de 2025, después de que se terminara su contrato con Al-Hilal, la directiva del club estaba, naturalmente, encantada de traer de vuelta a su superestrella. El año pasado tuvo sus altibajos, pero en última instancia, el exjugador del Barcelona fue instrumental en mantener a los gigantes brasileños en la máxima categoría. El internacional brasileño habría estado sin contrato al final de 2025, y eso llevó a vínculos con Flamengo, pero el presidente del club, Marcelo Teixeira, no quiso saber nada de eso.
En diciembre, dijo: "El proyecto de Neymar es un proyecto para la Copa del Mundo del próximo año. La conversación siempre ha sido esta. Podría ir a cualquier parte y quería venir a Santos, su hogar. Tal vez imaginamos aprovecharlo más en la primera mitad del año y no pudimos, pero no es culpa de nadie. Termina la temporada de una mejor manera, fue decisivo. La participación de Neymar sigue siendo importante, fuera del campo y en él. El diálogo continúa. Estamos evaluando los números y extendiendo estos valores. Tengo una expectativa positiva de que llegaremos a un denominador común para su permanencia."
Neymar permanecerá en Santos.
Después de mucha anticipación, Santos confirmó el martes que Neymar había firmado una extensión hasta finales de 2026. La expectativa previa era que el veterano firmara un contrato hasta el Mundial de verano, pero parece que quiere más tiempo para demostrar su valía en Santos. Neymar, que está recuperándose de una operación en su rodilla, admitió que tiene un "amor intenso" por los gigantes brasileños y que no hay otro lugar en el que preferiría estar.
Dijo, "2025 fue un año especial y desafiante para mí. Momentos de alegría y superación, que solo pude enfrentar gracias a su amor. Un amor intenso, que yo también siento e intento mostrar en cada partido con el Manto Sagrado. 2026 ha llegado y el destino no podía ser diferente. Santos es mi lugar. Aquí estoy en casa, seguro y feliz. Y es con ustedes que quiero conquistar los sueños que faltan."
Ancelotti lanza advertencia a Neymar
Neymar será recordado como un gran brasileño, especialmente después de que liderara la victoria de su país por el Oro Olímpico en fútbol en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin embargo, las reputaciones cuentan poco con Carlo Ancelotti al mando del equipo nacional. A finales del año pasado, el ex entrenador del Real Madrid dijo que no "le debe" a nadie un lugar en su equipo para el próximo Mundial.
Él dijo a los periodistas, "Si hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros jugadores. Tenemos que pensar en Brasil, que puede ser con Neymar o sin Neymar, con otros jugadores o sin otros jugadores. La lista definitiva la haremos después de la fecha FIFA en marzo. Entiendo muy bien que están muy interesados en Neymar, quiero aclarar que estamos en diciembre, el Mundial es en junio, elegiré al equipo que irá al Mundial en mayo. Si Neymar merece estar, si está bien, mejor que alguien más, jugará en el Mundial y punto. No le debo a nadie una deuda."
¿Qué sigue para Neymar?
Mientras Neymar continúa con su rehabilitación después de su artroscopia, Santos se enfrentará a Gremio este fin de semana en el Campeonato Paulista. Cuando esté en forma nuevamente, no tendrá mucho tiempo para ganarse un lugar en la selección de Brasil de Ancelotti, pero sin duda es algo en lo que se enfocará, ya que no ha jugado para su país desde 2023.
