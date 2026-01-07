Neymar firma una extensión de contrato con Santos más larga de lo esperado con la mira puesta en regresar a la selección de Brasil para el Mundial de 2026

Cuando Neymar regresó al Santos a principios de 2025, después de que se terminara su contrato con Al-Hilal, la directiva del club estaba, naturalmente, encantada de traer de vuelta a su superestrella. El año pasado tuvo sus altibajos, pero en última instancia, el exjugador del Barcelona fue instrumental en mantener a los gigantes brasileños en la máxima categoría. El internacional brasileño habría estado sin contrato al final de 2025, y eso llevó a vínculos con Flamengo, pero el presidente del club, Marcelo Teixeira, no quiso saber nada de eso.

En diciembre, dijo: "El proyecto de Neymar es un proyecto para la Copa del Mundo del próximo año. La conversación siempre ha sido esta. Podría ir a cualquier parte y quería venir a Santos, su hogar. Tal vez imaginamos aprovecharlo más en la primera mitad del año y no pudimos, pero no es culpa de nadie. Termina la temporada de una mejor manera, fue decisivo. La participación de Neymar sigue siendo importante, fuera del campo y en él. El diálogo continúa. Estamos evaluando los números y extendiendo estos valores. Tengo una expectativa positiva de que llegaremos a un denominador común para su permanencia."