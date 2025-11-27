Neymar entrena a pesar de la lesión mientras desafía a los médicos en un intento desesperado por jugar

El exastro del Barcelona ha tenido una temporada plagada de lesiones, con el veterano regresando recientemente a la acción después de un problema en el isquiotibial. Esta semana, surgió que Neymar había estado lidiando con molestias en la rodilla, lo que lo dejó fuera de su empate 1-1 con el Internacional el lunes. Actualmente se encuentran un lugar por encima de la zona de descenso (17º) en el Brasileirão Serie A con tres partidos restantes. Poco después de obtener ese valioso punto, el entrenador del Santos, Juan Pablo Vojvoda, reveló lo que el club tiene planeado para su "líder".

Dijo a los reporteros: "El plan es que esté en el partido contra Sport. Tengo que hablar con él, no estoy en su presencia física y respetaré las decisiones de Neymar. Pero su compromiso es estar allí, siempre quiere estar allí. Antes del partido contra Mirassol, sintió molestias en su rodilla. También las sintió durante el partido. Al día siguiente experimentaba molestias significativas en esa rodilla. Sabemos que tenemos partidos cada tres días. Con los viajes, llegaremos a Santos mañana por la tarde… Es un jugador que necesitamos para las tres jornadas y nos ayudará. Es nuestro líder en el campo. Estará allí. Sintió que no podría cumplir con las exigencias del partido de hoy."