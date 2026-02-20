Getty
Traducido por
Neymar admite que podría retirarse del fútbol ESTE AÑO debido a sus continuas lesiones y a su intento de entrar en la selección brasileña para el Mundial de 2026
Neymar se sometió a una operación de rodilla en diciembre de 2025.
Neymar tiene ahora 34 años y cada vez le resulta más difícil mantenerse alejado de la mesa de tratamiento. En diciembre de 2025 se sometió a una nueva operación por un problema crónico en la rodilla, tras haberse perdido un año de competición por una lesión en el ligamento cruzado anterior.
Ha vuelto a jugar con el Santos, tras volver a sus raíces en Sudamérica, y está disfrutando de nuevo del fútbol, con una ampliación de contrato acordada hasta finales de año.
- Getty
¿Se retirará Neymar a finales de 2026?
Volver a ser convocado por la selección brasileña es una prioridad para el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain, que no ha vestido la camiseta de la Selecao desde octubre de 2023, y las decisiones sobre cuánto tiempo seguirá jugando solo se tomarán después de haber intentado una vez más conquistar la esquiva corona mundialista.
Neymar ha declarado a CazeTV: «No sé qué me depara el futuro. Es posible que en diciembre quiera retirarme. Vivo el día a día. Este año es crucial, no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí».
Neymar confía en haber recuperado su forma física
El talentoso creador de juego añadió sobre sus continuos esfuerzos por recuperar su forma física y su agilidad: «Quería volver al 100 % esta temporada, por eso me he tomado un descanso en algunos partidos. Sé que mucha gente dice todo tipo de cosas y no entiende la realidad del día a día, pero tengo que afrontarla.
Santos ha puesto en marcha un plan excelente al respecto. Por supuesto, quería volver para ayudar a mi equipo, pero al final preferí descansar para poder volver al 100 %, sin dolor, sin miedo y en plena forma.
He conseguido volver bien en el último partido. Estoy contento y aliviado de haber vuelto un poco más fuerte que antes. Obviamente, tengo que recuperar mi ritmo, pero con perseverancia llegaré al 100 %. Lo estoy haciendo paso a paso. No sé lo que me depara el futuro; mi instinto decidirá. Día a día».
- Getty Images
¿Neymar formará parte de la selección brasileña para el Mundial de 2026?
Neymar es el máximo goleador de la historia de Brasil, con 79 goles a su nombre, y ha disputado 128 partidos internacionales desde que debutó con la selección absoluta en 2010. Carlo Ancelotti ha desafiado al icono moderno a ganarse un puesto en sus planes actuales.
Kleberson, ganador de la Copa del Mundo en 2002, cree que Neymar tiene que formar parte de la selección brasileña este verano. Cuando se le preguntó por su opinión sobre el animado debate que sigue suscitando el temperamental número 10, declaró a GOAL: «Tengo muchas, muchas ganas de ver a Neymar en el Mundial. En términos de forma física, ahora está muy por detrás de todos, debido a las lesiones y a que el año pasado no ha tenido muchos minutos en el campo.
El talento que tiene ese chico, en cuanto empiece a sentirse bien y recupere la forma física, probablemente podrá ayudar mucho. No llegará al Mundial al 100 % de su forma física, pero cuando empiece el Mundial, especialmente tal y como están las cosas ahora, podrá rendir bien porque es el jugador con más talento que tenemos en Brasil. Los demás están a un buen nivel, pero nadie puede hacer lo que hace este chico.
Necesita ponerse en forma, jugar minutos y mantenerse en el campo. Cuando miro a todos los jugadores brasileños, nadie es como él. Vale, podemos hablar de Vini Junior, Raphinha o Estevao, pero lo que Neymar es capaz de hacer con el balón hace que sea aterrador marcarlo. Neymar es lo más parecido a Ronaldinho que he visto».
Brasil ha quedado encuadrado en el Grupo C del Mundial de 2026. Comenzará su andadura en busca de la gloria definitiva contra Marruecos en el MetLife Stadium el 13 de junio, antes de enfrentarse a Haití y Escocia en Filadelfia y Miami, respectivamente.
Anuncios